Minneapolis, identificati gli agenti che hanno sparato ad Alex Pretti

I due agenti che hanno sparato ad Alex Pretti a Minneapolis sono stati identificati. Secondo quanto riportato dal media americano ProPublica, i loro nomi sono Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, rispettivamente di 43 e 35 anni, entrambi provenienti dal Texas. Le autorità si erano finora rifiutate di diffondere i nomi e avevano fornito poche informazioni riguardo all'accaduto. Ochoa è un agente del Border Patrol che è entrato a far parte del Custom and Border Protection nel 2018. Gutierrez ne fa parte invece dal 2014 ed è stato assegnato a una squadra speciale che conduce operazioni ad alto rischio simili a quelle degli Swat.

L'uccisione di Pretti in strada a Minneapolis

Pretti ha perso la vita lo scorso 24 gennaio, colpito a bruciapelo dal fuoco degli agenti dell'Ice a Minneapolis. Ex studente della University of Minnesota, era un infermiere e non aveva precedenti penali. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, anche se il Dipartimento per la sicurezza interna si è precipitato a dare la sua versione, evocando la linea della legittima difesa, come nel caso di Renée Good. In realtà, dai video circolati in Rete e dalle testimonianze delle persone presenti sul posto non risulta un'aggressione dell'uomo agli agenti, che lo avrebbero freddato pur non essendone minacciati fisicamente. In seguito all'accaduto, le proteste nella città del Minnesota sono ulteriormente aumentate.