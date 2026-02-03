La piattaforma è stata aperta dall’avvocato delle famiglie delle vittime per raccogliere foto e testimonianze della tragedia della notte di Capodanno. Per i magistrati il sito non costituisce alcun rischio per le indagini e la legge svizzera non vieta la raccolta di prove secondo questa modalità

Resta aperta la piattaforma online che raccoglie immagini e testimonianze sul rogo di Crans Montana. Patrick Michod, legale di Jacques Moretti, aveva presentato un’istanza circa dieci giorni fa per chiedere di oscurare il sito avviato dall'avvocato Romain Jordan, che rappresenta diverse famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno. Per il difensore di Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio, lesioni e incendio colposi, solo le autorità penali, e non gli avvocati delle parti, sarebbero titolate ad amministrare le prove. La Procura di Sion però non concorda con la visione degli accusati e si è opposta alla richiesta.