Donald Trump ha commentato per la prima volta l'ultima pubblicazione dei documenti su Jeffrey Epstein parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre volava verso la Florida. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i documenti lo scagionano dalle accuse sui suoi legami con il finanziere pedofilo. "Non li ho visti di persona", ha detto Trump secondo quanto riportato da Sky News Uk, "ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi assolvono, ma sono l'opposto di ciò che la gente sperava, sapete, la sinistra radicale". Il presidente degli Stati Uniti ha poi annunciato che farà probabilmente causa a Michael Wolff, decano del giornalismo americano e autore del famoso libro 'Fire and Fury' sul caos della prima amministrazione del presidente, per aver cospirato con Jeffrey Epstein. "Wolff stava cospirando con Epstein per farmi del male", ha messo in evidenza Trump. I documenti pubblicati relativi all'ex finanziere morto suicida in carcere hanno rivelato la richiesta di Epstein a Ken Starr di aiutare Wolff a raccogliere informazioni compromettenti sul presidente. L'e-mail risaliva al 2018 e chiedeva a Starr, il procuratore dell'impeachment di Bill Clinton, informazioni sulla possibilità di "incriminare un presidente in carica".

I messaggi tra il consigliere slovacco ed Epstein scambiati nel 2018

Intanto, Il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro slovacco si è dimesso dopo che documenti pubblicati dagli Stati Uniti hanno dimostrato uno scambio di messaggi con lo stesso Epstein. Il premier Robert Fico ha annunciato di aver accettato le dimissioni di Miroslav Lajčák in un videomessaggio, descrivendo il consigliere come "un'incredibile fonte di esperienza in diplomazia e politica estera". Sebbene i documenti non mostrino alcun illecito da parte delle persone coinvolte, incluso Lajčák, hanno sollevato nuovi interrogativi per coloro che hanno avuto a che fare con Epstein. In uno scambio di messaggi dell'ottobre 2018, quando Lajčák era ministro degli Esteri slovacco, Lajčák ed Epstein hanno discusso con toni leggeri di donne e di un imminente incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Dopo che Epstein gli ha inviato un'immagine, non visibile nel verbale, Lajčák risponde: "Perché non mi inviti a questi giochi? Porterei la ragazza 'MI'". "Chi non lo farebbe", risponde Epstein. "Puoi averle entrambe, non sono possessivo. E anche le loro sorelle". Più avanti nella conversazione, si vede Epstein implorare Lajčák di chiedere a Lavrov di procurargli una maglietta con Lavrov e Viltaly Churkin, ambasciatore russo all'Onu scomparso l'anno precedente. "Tu prendi la maglietta. Poi prendi le ragazze", scrive Epstein, e Lajčák concorda. In un'altra e-mail a Epstein nel novembre 2017, Lajčák chiede di aiutare una produttrice cinematografica a far entrare il suo film nella rosa dei candidati agli Oscar di quell'anno. Secondo i media slovacchi, inizialmente Lajčák ha negato di aver parlato di donne con Epstein quando i documenti sono stati pubblicati venerdì. In seguito, ha tuttavia annunciato la decisione di dimettersi per evitare di danneggiare politicamente il premier Fico.