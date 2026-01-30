Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Luigi Mangione eviterà la pena di morte se condannato

Mondo

Il ventisettenne è a processo con l'accusa di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson fuori da un hotel nel centro di Manhattan il 4 dicembre 2024, mentre il dirigente si stava recando a una conferenza di investitori di prima mattina

ascolta articolo

Luigi Mangione, accusato di aver ucciso nel 2024 Brian Thompson, il ceo di UnitedHealthcare, non rischierà una condanna a morte nel suo processo penale. Lo ha stabilito Margaret Garnett, giudice federale di New York, che ha archiviato due dei quattro capi d'accusa a carico del 27enne, uno dei quali comporta la potenziale contanna alla pena capitale. La pena massima che ora rischia Mangione, che si è dichiarato colpevole, per i restanti due capi d'accusa è "l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale", ha osservato Garnett.

 

Esultano i legali del 27enne: "Stalking non è crimine violento"

Per i legali di Mangione la decisione è una vittoria importante perché sono riusciti a far valere la tesi che lo stalking "non si configura come crimine violento" e non può essere quindi il presupposto per la pena di capitale. Gli avvocati di Mangione hanno anche sostenuto che la decisione di chiedere la pena di morte fosse di natura politica. La giudice ha deciso anche di ammettere al processo come prove quanto rinvenuto nello zaino dell'imputato quando è stato fermato per la morte dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare Brian Thompson. I legali di Mangione avevano invece chiesto che le prove raccolte dalla zaino fossero escluse dal processo perché la perquisizione effettuata allora a carico di Mangione era stata eseguita in modo illegale perché le autorità non avevano alcun mandato per agire.

Leggi anche

Usa, si finge agente FBI per liberare Luigi Mangione: arrestato

Mondo: Ultime notizie

Il Cremlino: "Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev". LIVE

live Mondo

Mosca ha accettato di astenersi da attacchi fino a domenica 1° febbraio in seguito alla richiesta...

Iran: "Eserciti Ue considerati terroristi". Da Usa sanzioni a Teheran

live Mondo

Teheran intende designare come "terroriste" le Forze armate dei Paesi dell'Unione europea, che a...

Siria, raggiunto l'accordo tra governo e curdi: integrazione militare

Mondo

L'accordo “globale” stabilisce che le forze e l’amministrazione della zona autonoma curda siano...

Sci, annullata la discesa a Crans Montana per maltempo dopo 3 cadute

Mondo

Annullata la gara di Coppa del Mondo di discesa femminile perché troppo pericolosa. Dopo oltre...

Incendi in Patagonia, l'Argentina dichiara lo stato d'emergenza

Mondo

La situazione degli incendi nella parte meridionale del Paese continua a destare forte...

Mondo: I più letti