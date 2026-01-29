Usa, si finge agente FBI per liberare Luigi Mangione: arrestato

Mark Anderson, 35 anni, si è presentato nel carcere federale di New York e ha affermato di "essere un agente dell'FBI in possesso di documenti 'firmati da un giudice' che autorizzavano il rilascio di un detenuto specifico", si legge nella denuncia

Un uomo del Minnesota è stato accusato di essersi presentato alla prigione federale di New York City spacciandosi per un agente dell'FBI e sostenendo di avere un ordine del tribunale per rilasciare Luigi Mangione, l'uomo accusato di aver ucciso Brian Thompson, amministratore delegato dell’azienda statunitense UnitedHealthcare, nel dicembre 2024.

La messinscena e l'arresto

Mark Anderson, 35 anni, è stato arrestato ieri sera al Metropolitan Detention Center di Brooklyn dopo che gli agenti del carcere gli hanno chiesto di vedere le sue credenziali e lui ha esibito una patente di guida del Minnesota e "ha affermato di essere in possesso di armi", secondo una denuncia presentata alla Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto orientale di New York. Anderson ha affermato di "essere un agente dell'FBI in possesso di documenti 'firmati da un giudice' che autorizzavano il rilascio di un detenuto specifico", si legge nella denuncia.