New York, Luigi Mangione incriminato per l'omicidio di Brian Thompson

Detenuto in una prigione federale della Pennsylvania, il 26enne sospettato dell'agguato mortale al manager di UnitedHealthcare si è opposto all'estradizione nello Stato di New York

La procura distrettuale di Manhattan ha annunciato l'incriminazione per omicidio nei confronti di Luigi Mangione, 26 anni, accusato di aver ucciso a New York, il 4 dicembre, il Ceo della compagnia assicurativa sanitaria UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione, arrestato in Pennsylvania il 9 dicembre, si è dichiarato innocente. Detenuto in una prigione federale della Pennsylvania, il 26enne sospettato si è opposto all'estradizione nello Stato di New York.