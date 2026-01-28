A firmare la comunicazione congiunta sono i paesi del Nord Europa che si affacciano sul Mare del Nord e sul Mar Baltico: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Regno Unito e Islanda

Sono quattordici gli stati firmatari della lettera che sembra essere un avvertimento per Mosca. Nel documento congiunto inviato all’Organizzazione marittima internazionale mettono nero su bianco i rischi della navigazione nel mar Baltico dovuti alla presenza della cosiddetta flotta ombra russa, chiedendo delle misure per impedire la circolazione delle navi che ne fanno parte nell'area. A firmare il provvedimento sono i paesi del Nord Europa che si affacciano sul Mare del Nord e sul Mar Baltico: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Regno Unito e Islanda (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA SUL LIVEBLOG).