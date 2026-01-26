L'attacco, avvenuto nello stato centrale di Guanajuato, ha causato la morte di almeno 11 persone, mentre altre 12 sono rimaste ferite. La zona è stata blindata dall'arrivo della Guardia nazionale, dell'esercito e delle forze di sicurezza statali. La Procura ha raccolto le prove per fare luce sulla vicenda

Un campo da calcio in Messico è stato bersaglio di un attacco armato. L'episodio, avvenuto a Salamanca nello stato centrale di Guanajuato, uno dei più violenti del Paese afflitto da gruppi della criminalità organizzata, ha causato la morte di almeno 11 persone. Altre 12 sono rimaste ferite. "È stata confermata la morte di 11 persone, 10 delle quali sono morte sul posto e un'altra mentre riceveva cure mediche in ospedale", hanno dichiarato le autorità locali, aggiungendo che "12 persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco e sono attualmente in cura". La sera precedente all'attacco, quattro sacchi contenenti resti umani erano stati abbandonati nella stessa città. La zona dell'attacco di Salamanca è stata blindata dall'arrivo della Guardia nazionale, dell'esercito e delle forze di sicurezza statali.