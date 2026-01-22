Tutte le persone colpite sono state portate in ospedale e "due sono attualmente in condizioni critiche", ha dichiarato un portavoce della polizia. Quattro sospettati sono stati arrestati

Sei persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con coltello nel corso di una manifestazione curda ad Anversa, nei pressi del Teatro dell'Opera. Lo riporta la radio belga Rtbf. Tutte le persone colpite sono state portate in ospedale e "due sono attualmente in condizioni critiche", ha dichiarato un portavoce della polizia. Quattro sospettati sono stati arrestati. Secondo i primi accertamenti, si erano infiltrati tra la folla dei manifestanti. Sono in corso indagini approfondite, inclusa la ricerca di prove. Il movente dell'aggressione è ancora da accertare.