Anversa, attacco con coltello a manifestazione curda: 6 feriti e 4 arresti

Mondo
Tutte le persone colpite sono state portate in ospedale e "due sono attualmente in condizioni critiche", ha dichiarato un portavoce della polizia. Quattro sospettati sono stati arrestati

Sei persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con coltello nel corso di una manifestazione curda ad Anversa, nei pressi del Teatro dell'Opera. Lo riporta la radio belga Rtbf. Tutte le persone colpite sono state portate in ospedale e "due sono attualmente in condizioni critiche", ha dichiarato un portavoce della polizia. Quattro sospettati sono stati arrestati. Secondo i primi accertamenti, si erano infiltrati tra la folla dei manifestanti. Sono in corso indagini approfondite, inclusa la ricerca di prove. Il movente dell'aggressione è ancora da accertare.

Indagini in corso

Secondo quanto comunicato dalla polizia, è stata aperta un'indagine per tentato omicidio, non per terrorismo. Il portavoce della polizia di Anversa, Wouter Bruyns, ha detto che è in corso un'indagine per verificare il numero totale degli aggressori e trovare eventuali altri sospetti. Le immagini della videosorveglianza del quartiere sono in fase di esame. La manifestazione era stata organizzata in sostegno ai curdi della Siria. 

