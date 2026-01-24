Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump minaccia il Canada: "Dazi al 100% se fa un accordo con la Cina"

Mondo

Il presidente americano lo ha ribadito sul suo social Truth: se Ottawa proseguirà sulla strada di un accordo commerciale con Pechino, gli Stati Uniti estenderanno le conseguenze a tutte le categorie di beni

ascolta articolo

"Se Mark Carney pensa di trasformare il Canada in un porto di transito per le merci cinesi destinate agli Stati Uniti, si sbaglia di grosso". Con questo messaggio pubblicato su Truth, Donald Trump ha inaugurato un nuovo capitolo dello scontro diplomatico con Ottawa. Il presidente statunitense ha poi rincarato la dose: "La Cina divorerà il Canada, distruggendo le sue imprese, il suo tessuto sociale e il suo stile di vita". Se il Canada stringerà un accordo con la Cina, subirà immediatamente dazi del 100% su tutte le merci e i prodotti canadesi importati negli Stati Uniti". 

Le parole arrivano in un momento già segnato da forti tensioni commerciali. Dall'inizio del suo secondo mandato nel 2025, l'amministrazione Trump ha introdotto una serie di misure protezionistiche e tariffe aggiuntive contro prodotti canadesi e messicani, mettendo sotto pressione l'"United States–Mexico–Canada Agreement" (Usmca), il trattato che regola il vasto scambio di beni e servizi tra i tre Paesi. Sospensioni, controdazi e dispute formali hanno scandito gli ultimi mesi, alimentando un clima di crescente incertezza economica.

La visita a Pechino che ha fatto infuriare Washington

La scintilla dell'ultimo scontro è stata la visita ufficiale di Mark Carney a Pechino, la prima di un primo ministro canadese dal 2017. Un viaggio definito "storico" da Ottawa, durante il quale Canada e Cina hanno raggiunto un'intesa preliminare per ridurre i dazi reciproci su alcune categorie di merci. "Sto andando a Pechino. La Cina è il nostro secondo partner commerciale e la seconda economia mondiale", aveva scritto Carney su X prima della partenza. "Un rapporto pragmatico e costruttivo tra i nostri Paesi creerà maggiore stabilità, sicurezza e prosperità su entrambe le sponde del Pacifico". Parole che a Washington sono state interpretate come un avvicinamento eccessivo a Pechino in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di contenere l'influenza cinese nella regione. L'attacco di Trump, infatti, si inserisce in una strategia più ampia: mantenere il Canada all’interno dell’orbita economica e geopolitica statunitense, scoraggiando qualsiasi apertura verso la Cina.

Rapporti tesi

La minaccia dei dazi si inserisce in un quadro già segnato da forti tensioni tra Washington e Ottawa. I rapporti tra Trump e Carney si sono progressivamente incrinati su diversi fronti - dalle dispute commerciali all'intesa tra Canada e Cina su veicoli elettrici e agricoltura - alimentando un clima di crescente diffidenza. Il tutto avviene mentre le frizioni internazionali stanno mettendo sotto pressione anche gli equilibri interni alla Nato, rendendo ancora più delicato il confronto tra i due Paesi. 

Potrebbe interessarti

Board of Peace, scontro Trump-Carney: ritirato l'invito al Canada

Mondo: Ultime notizie

Usa, Guardian: “Ice arresta bimba di 2 anni e il padre a Minneapolis”

Mondo

Arrestati anche circa 100 membri del clero all'aeroporto internazionale di Minneapolis-St. Paul...

Zelensky: “I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi”. LIVE

live Mondo

Si è concluso il secondo round di negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. "Il tema chiave...

Groenlandia, Trump: "Il Canada è contrario al Golden Dome". LIVE

live Mondo

"Il Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden...

Nuova Zelanda, 15enne italiana dispersa dopo frana su un campeggio

Mondo

Sharon Maccanico, nata ad Avellino, è tra i dispersi della frana che nei giorni scorsi ha...

Moretti libero, governo richiama ambasciatore italiano in Svizzera

Mondo

Il Governo e la Farnesina, dopo la liberazione su cauzione del proprietario del Le Constellation,...

Mondo: I più letti