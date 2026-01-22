Canada, pronta simulazione per guerra con Usa: droni e sabotaggi

Gli eventi recenti, ha detto Carney, hanno dimostrato che “l'ordine internazionale basato sulle regole" è ormai di fatto "morto". Di conseguenza, il Canada e altri Paesi non hanno altra scelta se non creare nuove alleanze per contrastare le tattiche di pressione e intimidazione delle grandi potenze. "C'è una forte tendenza, tra i Paesi più piccoli, ad adeguarsi per evitare guai, sperando che la sottomissione garantisca sicurezza. Non sarà così", ha avvertito Carney, aggiungendo che "le potenze medie devono agire insieme, perché se non sei al tavolo, finisci nel menu". Carney ha dunque ribadito l'impegno del Canada nel rafforzare la sicurezza del fianco settentrionale e occidentale della Nato e garantendo il suo supporto a Danimarca e Groenlandia. Il discorso è stato accolto da una (rara) standing ovation.