Nuovo incidente ferroviario in Spagna, treno si scontra con una gru a Cartagena

È il quarto in quattro giorni ed è avvenuto su una linea locale nella regione meridionale di Murcia. Ci sono almeno tre feriti, ma per fortuna non sarebbero gravi

Diverse persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia. Secondo le prime informazioni, riferite dall'emittente pubblica Tve, un treno dei trasporti regionali Feve si è scontrato con una gru nella località di Alumbre. Almeno tre i passeggeri feriti in modo lieve, ma il bilancio non è stato ancora ufficializzato. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:00, tra Alumbres e La Unión. Si tratta del quarto incidente ferroviario in quattro giorni in Spagna.

Media spagnoli: "La tratta già denunciata come pericolosa"

Secondo La Opinión de Murcia, i residenti della zona avevano denunciato in passato la pericolosità di quella tratta, in cui l'arrivo dei treni non è segnalato. Quattro giorni fa, 42 persone sono morte nella tragedia ferroviaria di Adamuz, a Cordova. Martedì, un treno della linea R4 è deragliato a Gelida (Barcellona), dopo il crollo di un muro di contenimento sulla strada: una persona è morta e cinque sono rimaste gravemente ferite.