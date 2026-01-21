Principe Harry contro il Daily Mail, il ritorno a Londra

Il principe Harry oggi a Londra si è presentato davanti all'Alta Corte per deporre nella battaglia legale contro il Mail assieme ad altri vip come Elton John, Sadie Frost e Liz Hurley. Nessun incontro con la famiglia Reale che si dichiara estranea ai fatti e confida in un profilo basso del Duca di Sussex
Terza giornata all'Alta Corte di Londra per il principe Harry coinvolto nella battaglia legale - avviata assieme ad altri vip come Elton John, Sadie Frost e Liz Hurley- contro il gruppo editoriale britannico del Daily Mail (Associated Newspapers Limited) per le presunte gravi intercettazioni illegali subite per anni anche tramite il ricorso a investigatori privati e microspie.
Harry in tribunale per deporre nella battaglia legale contro il Mail
Oggi il 41enne duca di Sussex è arrivato in giacca blu, camicia bianca, cravatta a righe e barba lunga e incolta. Ha sorriso e salutato i fotografi per poi dirigersi in tribunale accompagnato dal suo avvocato, il principe del foro David Sherborne. Il secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana avrebbe dovuto deporre giovedì come testimone d'accusa, stando al calendario iniziale ma i tempi sono stati abbreviati dopo l'illustrazione delle argomentazioni contrapposte dei legali dei denuncianti e di quello che difende l'editore del più noto tabloid della destra populista del Regno.
Non sono previsti incontri con la famiglia Reale
Non si prevedono nuovi incontri fra il principe ribelle e re Carlo, che questa settimana si trova in Scozia. Il palazzo reale ha peraltro fatto sapere nei giorni scorsi di non attendersi coinvolgimenti in questa fase della crociata legale condotta da Harry contro la stampa popolare e di confidare che il duca mantenga un profilo più basso, rispetto a precedenti battaglie vinte in tribunale con altri tabloid, dopo aver avviato di recente un promettente cammino di riconciliazione con il padre , ma non con il fratello erede al trono William.