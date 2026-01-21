Principe Harry contro il Daily Mail, il ritorno a Londra

Harry in tribunale per deporre nella battaglia legale contro il Mail

Oggi il 41enne duca di Sussex è arrivato in giacca blu, camicia bianca, cravatta a righe e barba lunga e incolta. Ha sorriso e salutato i fotografi per poi dirigersi in tribunale accompagnato dal suo avvocato, il principe del foro David Sherborne. Il secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana avrebbe dovuto deporre giovedì come testimone d'accusa, stando al calendario iniziale ma i tempi sono stati abbreviati dopo l'illustrazione delle argomentazioni contrapposte dei legali dei denuncianti e di quello che difende l'editore del più noto tabloid della destra populista del Regno.