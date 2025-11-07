Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Principe Harry a Toronto per evento a supporto dei veterani

Mondo

Il principe Harry ha raggiunto Toronto per partecipare a un gala di beneficenza a supporto della True Patriot Love Foundation. L’associazione offre aiuto ai membri dell'esercito canadese, ai veterani e alle loro famiglie.

Prossimi video

Principe Harry a Toronto per evento a supporto dei veterani

Mondo

Filippine, in arrivo tempesta Fung-Wong dopo tifone Kalmaeg

Mondo

Palestina, Gaza soffocata dai rifiuti e dall’inquinamento

Mondo

Usa, Nancy Pelosi annuncia il ritiro dal Congresso

Mondo

Installazioni shock ad Amsterdam contro la crisi climatica

Mondo

Il tifone Kalmaegi arriva in Vietnam

Mondo