Il principe Harry ha raggiunto Toronto per partecipare a un gala di beneficenza a supporto della True Patriot Love Foundation. L’associazione offre aiuto ai membri dell'esercito canadese, ai veterani e alle loro famiglie.
Prossimi video
Principe Harry a Toronto per evento a supporto dei veterani
Mondo
Filippine, in arrivo tempesta Fung-Wong dopo tifone Kalmaeg
Mondo
Palestina, Gaza soffocata dai rifiuti e dall’inquinamento
Mondo
Usa, Nancy Pelosi annuncia il ritiro dal Congresso
Mondo
Installazioni shock ad Amsterdam contro la crisi climatica
Mondo
Il tifone Kalmaegi arriva in Vietnam
Mondo
Alpinisti Nepal, i soccorritori: ricerche sospese, esito negativo 5 dispersi
Mondo