Lo stop per verificare l'aderenza ai Trattati, anche se la Commissione europea ha confermato di poter comunque far entrare in vigore l'accordo commerciale, seppure in via temporanea
Il Parlamento europeo ha rinviato l'accordo commerciale tra l'Ue e il blocco Mercosur (cosa prevede) alla Corte di giustizia dell'Ue per verificarne l'aderenza ai Trattati. La mozione, presentata dal gruppo della Sinistra (The Left) e altri europarlamentari, è passata con 334 sì, 324 no e 11 astenuti. Il voto di ratifica dell'Eurocamera è dunque bloccato in attesa dell'opinione della Corte basata in Lussemburgo, anche se la Commissione europea ha confermato di poter comunque far entrare in vigore l'accordo commerciale, seppure in via temporanea.