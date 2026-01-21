Il Parlamento europeo ha rinviato l'accordo commerciale tra l'Ue e il blocco Mercosur (cosa prevede) alla Corte di giustizia dell'Ue per verificarne l'aderenza ai Trattati. La mozione, presentata dal gruppo della Sinistra (The Left) e altri europarlamentari, è passata con 334 sì, 324 no e 11 astenuti. Il voto di ratifica dell'Eurocamera è dunque bloccato in attesa dell'opinione della Corte basata in Lussemburgo, anche se la Commissione europea ha confermato di poter comunque far entrare in vigore l'accordo commerciale, seppure in via temporanea.