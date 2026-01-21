Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mercosur, accordo congelato: atteso via libera della Corte di giustizia Ue

Mondo

Lo stop per verificare l'aderenza ai Trattati, anche se la Commissione europea ha confermato di poter comunque far entrare in vigore l'accordo commerciale, seppure in via temporanea

ascolta articolo

Il Parlamento europeo ha rinviato l'accordo commerciale tra l'Ue e il blocco Mercosur (cosa prevede) alla Corte di giustizia dell'Ue per verificarne l'aderenza ai Trattati. La mozione, presentata dal gruppo della Sinistra (The Left) e altri europarlamentari, è passata con 334 sì, 324 no e 11 astenuti. Il voto di ratifica dell'Eurocamera è dunque bloccato in attesa dell'opinione della Corte basata in Lussemburgo, anche se la Commissione europea ha confermato di poter comunque far entrare in vigore l'accordo commerciale, seppure in via temporanea.

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Netanyahu accetta l'invito a entrare nel Board of Peace. LIVE

live Mondo

Il primo ministro di Israele ha accettato l'invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump....

Ucraina, Zelensky: “A Davos se avremo armi per difesa". LIVE

live Mondo

La Russia continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. A seguito di questi...

Air Force One, dai Boeing 747 al "Doomsday plane": gli aerei di Trump

Mondo

Dal Boeing 747 al cosiddetto “Doomsday plane”, la flotta aerea legata alla presidenza degli Stati...

Spagna, altri incidenti ferroviari. Ad Adamuz almeno 42 morti

Mondo

In Catalogna un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno regionale: il...

epa12664515 Spanish Civil Guard agents search for evidence beneath a damaged wagon from one of the trains involved in the 18 January crash between two high-speed train sets in Adamuz, Spain, 20 January 2026. At least 41 people were killed after a high-speed train carrying more than 300 passengers derailed and collided with an oncoming train on an adjacent track, and emergency services remain at the scene as recovery efforts continue. EPA/Jorge Zapata

Board of Peace, membri e come funziona: Netanyahu accetta l'invito

Mondo

Fioccano gli inviti per il Consiglio coniato da Donald Trump, ma cresce di pari passo la...

Mondo: I più letti