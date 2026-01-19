Media spagnoli: il Papa nel Paese dal 6 al 12 giugno, ecco le tappe

Si svolgerà tra il 6 e il 12 giugno il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Le date sono state anticipate dalla rivista spagnola La Iberia che cita fonti del Comune di Madrid e dell'arcidiocesi. Il viaggio in Spagna era stato confermato dall'arcivescovo di Madrid José Cobo, dopo l'incontro il 9 gennaio scorso in Vaticano con il sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, monsignor Edgar Pena Parra. Incontro al quale avevano partecipato anche il presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee) Luis Arguello, l'arcivescovo di Barcellona Juan Josè Omella e il vescovo delle Canarie Jose' Mazuelos. Nell'organizzazione mancavano le date. Ora La Iberia anticipa il programma del Pontefice (che sarà ufficializzato dalla Santa Sede) che prevede le tappe a Madrid, Barcellona e Isole Canarie. L'arrivo a Madrid è previsto per il 6 giugno. Oltre alla visita ai Reali, il Papa visiterà un centro Caritas. Possibile la veglia allo stadio Santiago Bernabeu. Il giorno successivo, il 7 giugno (Corpus Domini) La Iberia afferma che tutto lascia supporre che Leone XIV presiederà la celebrazione eucaristica nel centro di Madrid. "Fonti del Municipio confermano che la celebrazione avrà luogo nella zona intorno al Paseo de la Castellana, anche se resta da vedere se si svolgerà in Plaza de Colon, come suggerito dal sindaco Martinez-Almeida, o in Plaza de Cuzco, come proposto dall'Arcidiocesi. La cerimonia includerà probabilmente una processione eucaristica, presieduta anch'essa dal Papa". Un altro incontro, annunciato dalla rivista spagnola, è quello con il mondo accademico, "seguendo una delle priorità di Benedetto XVI", Leone incontrerà i rappresentanti delle università presso il Monastero di San Lorenzo de El Escorial. L'8 giugno si prevede l'incontro con vescovi, sacerdoti, membri della vita consacrata, parrocchie e seminaristi. La partenza per Barcellona è prevista il 9. Qui il Papa resterà fino al giorno successivo, 10 giugno. "In attesa di conferme ufficiali, la Santa Sede anticipa che le celebrazioni principali si svolgeranno alla Sagrada Familia, nell'ambito del centenario di Antoni Gaudi'". La tappa alle Isole Canarie, completerà il viaggio iberico. Il programma sarà incentrato sulla realtà migratoria. Sebbene l'intera agenda sia ancora in attesa di conferma da parte della Santa Sede, è certo che Madrid, Barcellona e le Isole Canarie si stanno già preparando per la prossima visita di Leone XIV. La Iberia sottolinea che l'Arcidiocesi di Madrid sta già lavorando ai dettagli della visita papale, che "tuttavia potrebbe incontrare circostanze impreviste". "Fonti del Municipio di Madrid confermano che la Segreteria di Stato della Santa Sede ha subordinato la visita del Papa all'annullamento delle elezioni generali. La visita del Santo Padre in Spagna potrebbe quindi essere ritardata di diversi mesi se il presidente Pedro Sanchez indirà le elezioni in estate".