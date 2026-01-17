Elezioni in Uganda, Museveni proclamato vincitore delle presidenziali

L’attuale presidente, che ha 81 anni ed è al potere dal 1986, è stato dichiarato il vincitore della tornata elettorale. Lo sfidante Bobi Wine, che ha bollato i risultati come “falsi” e ha parlato di “brogli elettorali”, si sarebbe fermato invece al 25% delle preferenze

L’attuale presidente dell’Uganda Yoweri Museveni, che ha 81 anni ed è al potere dal 1986, è stato dichiarato il vincitore delle elezioni presidenziali tenutesi giovedì nel Paese africano, estendendo così il suo periodo al potere di ulteriori 5 anni. A riportarlo è la BBC, secondo cui la commissione elettorale ha annunciato che Museveni avrebbe ottenuto il 72% dei voti contro il 25% del principale sfidante Bobi Wine. Il leader dell'opposizione - che ha dichiarato di essere sfuggito a un raid della polizia nella sua abitazione ieri notte, ma di essere ricercato dalle forze di sicurezza - ha descritto i risultati come “falsi” e ha parlato di “brogli elettorali”.

Osservatori: “Notizie di intimidazioni e rapimenti”

Osservatori elettorali africani hanno denunciato "notizie di intimidazioni, arresti e rapimenti" prima delle elezioni in Uganda, che hanno preso di mira l'opposizione e la società civile. "Le notizie di intimidazioni, arresti e rapimenti di leader dell'opposizione, candidati, sostenitori, media e attori della società civile da parte delle forze di sicurezza hanno instillato paura e minato la fiducia dell'opinione pubblica nel processo elettorale", ha detto ai giornalisti a Kampala l'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan. Jonathan rappresentava gli osservatori elettorali dell'Unione Africana, nonché gli organismi regionali Comesa e Igad per l'Africa orientale e meridionale, che hanno monitorato le elezioni di giovedì.

Il voto tra violenza e blackout di internet

Secondo quanto denunciato da Wine, 21 persone sarebbero state uccise nel Paese negli ultimi giorni, mentre le autorità per adesso hanno ne hanno confermate sette. L’accesso a internet è stato interrotto da martedì, secondo le autorità per prevenire la disinformazione, le frodi e l’incitamento della violenza. L’ufficio per i diritti umani nelle Nazioni Unite ha definito questa mossa come “profondamente preoccupante”, e il blackout della rete ha reso difficile verificare quanto sta avvenendo nel Paese. L’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha detto ai giornalisti che “il governo si dovrebbe trattenere dal sospendere l’accesso a internet” nelle vicinanze delle elezioni”.