Cina: ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan

Mondo

La crisi si è inasprita da quando, nell'agosto 2022, l'allora Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola, de facto indipendente dal 1949 ma da sempre rivendicata da Pechino. Ad aprile 2023 le tensioni sono riemerse dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente Tsai Ing-wen e l'allora presidente della Camera Usa McCarthy. La Cina ha reagito con una simulazione di attacco sull'isola. E a fine 2025 Pechino ha annunciato nuove esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno a Taiwan