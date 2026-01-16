Cina: ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan

Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano. Pechino considera Taipei una parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio destinata alla riunificazione con la forza se necessario
La Cina esprime tutta la sua "ferma opposizione e contrarietà" all'accordo sul commercio annunciato giovedì da Usa e Taiwan, comprensivo anche di massicci investimenti dell'isola negli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano. Pechino considera Taipei una parte "sacra" e "inalienabile" del suo territorio destinata alla riunificazione con la forza se necessario, opponendosi a qualsiasi tipo di rapporto formale di Taiwan verso l'esterno.
Cina e Taiwan, cosa succede e perché si aggravano le tensioni
La crisi si è inasprita da quando, nell'agosto 2022, l'allora Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola, de facto indipendente dal 1949 ma da sempre rivendicata da Pechino. Ad aprile 2023 le tensioni sono riemerse dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente Tsai Ing-wen e l'allora presidente della Camera Usa McCarthy. La Cina ha reagito con una simulazione di attacco sull'isola. E a fine 2025 Pechino ha annunciato nuove esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno a Taiwan