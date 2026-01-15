L’intesa prevede che Washington abbassi i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%, mentre le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori e della tecnologia sono pronte a effettuare "nuovi investimenti diretti per un totale di almeno 250 miliardi di dollari" in settori come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale

Gli Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale che, secondo il Dipartimento del Commercio Usa, favorirà un "massiccio rientro in patria del settore dei semiconduttori". L’intesa prevede che Washington abbassi i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%, mentre le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori e della tecnologia sono pronte a effettuare "nuovi investimenti diretti per un totale di almeno 250 miliardi di dollari" in settori come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale. Taiwan fornirà inoltre "garanzie di credito di almeno 250 miliardi di dollari per agevolare ulteriori investimenti da parte delle imprese taiwanesi", ha aggiunto il Dipartimento del Commercio.