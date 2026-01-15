Offerte Sky
Stati Uniti, raggiunto l’accordo commerciale con Taiwan su dazi e semiconduttori

Mondo
©Getty

L’intesa prevede che Washington abbassi i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%, mentre le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori e della tecnologia sono pronte a effettuare "nuovi investimenti diretti per un totale di almeno 250 miliardi di dollari" in settori come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale

ascolta articolo

Gli Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale che, secondo il Dipartimento del Commercio Usa, favorirà un "massiccio rientro in patria del settore dei semiconduttori". L’intesa prevede che Washington abbassi i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%, mentre le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori e della tecnologia sono pronte a effettuare "nuovi investimenti diretti per un totale di almeno 250 miliardi di dollari" in settori come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale. Taiwan fornirà inoltre "garanzie di credito di almeno 250 miliardi di dollari per agevolare ulteriori investimenti da parte delle imprese taiwanesi", ha aggiunto il Dipartimento del Commercio.

Trump e i dazi al 25% sui chip

Ieri - prima del via libera all’intesa commerciale con Taiwan - Donald Trump aveva imposto un dazio del 25% su alcuni chip avanzati per il calcolo, come il processore di intelligenza artificiale Nvidia H200 e un semiconduttore simile di Amd, chiamato MI325X, secondo una scheda informativa diffusa dalla Casa Bianca. Il proclama cita preoccupazioni per la sicurezza nazionale come motivazione dei dazi e rientra in uno sforzo più ampio volto a creare incentivi per i produttori di chip affinché realizzino più semiconduttori negli Stati Uniti e a ridurre la dipendenza dai produttori di chip in luoghi come Taiwan. Il dazio non si applicherà ai chip importati per data center statunitensi, startup, applicazioni consumer non destinate ai data center, applicazioni industriali civili non legate ai data center e applicazioni del settore pubblico statunitense. 

