Gaza, Trump: "Formato il Board della pace, Hamas consegni armi"

"E' per me un grande onore annunciare che il board della pace" per Gaza "è stato formato: i membri del board saranno annunciati a breve, ma posso dire che con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai messo insieme in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo ha riferito, in un post pubblicato su Truth, Donald Trump, dopo che alcune ore prima era stato annunciato anche l'avvio della fase 2 del suo piano per Gaza.

Un futuro di pace

Trump, in un altro post, ha fatto poi il punto della situazione. "Come annunciato da Steve Witkoff, siamo ufficialmente entrati nella fase successiva del Piano di Pace in 20 Punti per Gaza!", ha scritto il tycoon ancora su Truth. "Dal cessate il fuoco, il mio team ha contribuito a fornire livelli record di aiuti umanitari a Gaza, raggiungendo i civili con una velocità e una portata storiche. Persino le Nazioni Unite hanno riconosciuto questo risultato come senza precedenti. Questi risultati hanno posto le basi per questa fase successiva", ha sottolineato. "Come Presidente del Consiglio per la Pace, sostengo un Governo Tecnocratico Palestinese di nuova nomina, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, supportato dall'Alto Rappresentante del Consiglio, per governare Gaza durante la sua transizione. Questi leader palestinesi sono fermamente impegnati per un futuro di pace!", ha proseguito Trump. "Con il sostegno di Egitto, Turchia e Qatar, garantiremo un Accordo di Demilitarizzazionecompleto con Hamas, che include la consegna di tutte le armi e lo smantellamento di ogni tunnel. Hamas deve onorare immediatamente i suoi impegni, incluso il ritorno dell'ultimo corpo in Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. Come ho già detto, possono farlo nel modo più facile o in quello più difficile. La popolazione di Gaza ha sofferto abbastanza. Il momento è ora".