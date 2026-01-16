Offerte Sky
Corea del Sud, l'ex presidente Yoon condannato a 5 anni di carcere

Mondo
©Ansa

È stato dichiarato colpevole di abuso di potere, intralcio alla giustizia e falsificazione di documenti. Si tratta della prima sentenza nell’ambito di quattro procedimenti giudiziari legati al suo decreto sulla legge marziale. In un altro processo rischia la pena di morte se riconosciuto colpevole di insurrezione

ascolta articolo

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato condannato a cinque anni di carcere da un giudice di Seul per ostruzione alla giustizia e altre accuse legate al suo tentativo di imporre la legge marziale lo scorso 3 dicembre 2024. La sentenza è la prima di una serie di verdetti nei confronti dell'ex leader, che in un altro processo rischia la pena di morte se riconosciuto colpevole di insurrezione.

Il tentativo di ostacolare l’arresto

 

Questa prima condanna riguarda in particolare il tentativo di Yoon di ostacolare il proprio arresto nel gennaio dello scorso anno. In quell’occasione l’ex presidente si era barricato nella residenza ufficiale e aveva ordinato alle guardie presidenziali di impedire alla polizia di eseguire un mandato di arresto emesso da un tribunale di Seul. Nella sentenza, Yoon Suk Yeol è stato dichiarato colpevole di abuso di potere, intralcio alla giustizia e falsificazione di documenti in relazione al suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. 

 

I processi sulla legge marziale

 

Questo verdetto è il primo pronunciato nell’ambito di quattro procedimenti giudiziari legati al decreto sulla legge marziale. Il processo più rilevante, nel quale Yoon è accusato di insurrezione, dovrebbe arrivare a sentenza nel mese in corso. Inoltre Yoon è accusato di aver fornito assistenza a un Paese straniero: secondo il procuratore speciale che indaga sul caso, avrebbe ordinato alcuni voli di droni sulla Corea del Nord con l’obiettivo di aumentare la tensione tra i due Paesi e giustificare il ricorso alla legge marziale. È inoltre coinvolto in altri procedimenti giudiziari per corruzione e per la morte di un membro dei marines avvenuta nel 2023.

