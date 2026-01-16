Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carney vede Xi e lancia una "nuova partnership strategica" con Pechino

Mondo
©Ansa

Il primo ministro canadese porta avanti nuove alleanze, anche considerando la rottura della partnership con gli Stati Uniti imposta dalle politiche commerciali punitive di Donald Trump che ha introdotto, nei confronti del Canada, dazi punitivi su acciaio, alluminio, legname e veicoli.  Annunciato l'import di circa 50mila e-car dalla Cina

ascolta articolo

Il Premier del Canada Mark Carney ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, lanciando di fatto quella che ha definito lui stesso una "nuova partnership strategica" con Pechino. Il primo ministro canadese, che con l'incontro di queste ore diventa il primo leader del Paese a visitare la Cina dopo otto anni, porta avanti nuove alleanze, anche considerando la rottura della partnership con gli Stati Uniti imposta dalle politiche commerciali punitive di Donald Trump che ha introdotto, nei confronti del Canada, dazi punitivi su acciaio, alluminio, legname e veicoli.  "Insieme possiamo costruire a partire dal meglio di quello che questa relazione è stata nel passato per crearne una nuova adatta alle nuove realtà globali", ha dichiarato Carney. "La nostra nuova partnership strategica sarà fondata su impegno e cooperazione", ha sottolineato ancora indicando i settori dell'agricoltura, dell'energia e delle finanze come quelli in cui sarà possibile mettere in atto la partnership economica.

Il primo ministro canadese in visita in Cina - ©Ansa

Carney: "Il Canada importerà quasi 50.000 e-car dalla Cina"

Lo stesso Carney ha confermato che i rapporti del Canada con la Cina "sono più prevedibili di quelli con gli Usa", annunciando tra l'altro l'import fino a 49.000 veicoli elettroci cinesi a tariffe doganali agevolate del 6,1%. Il primo ministro canadese, sempre dalla Cina, ha riferito che questa decisione rientra negli sforzi per far tornare le relazioni bilaterali ai livelli pre-frizioni commerciali avute negli ultimi anni, ma nell'ambito di un accordo che "promette molto di più" per il Canada. 

Il settore agroalimentare

La mossa canadese va letta nell'ottica di una risoluzione di molti ostacoli commerciali a lungo termine su una importante gamma di prodotti del settore agroalimentare, dalla carne bovina ai preparati per animali domestici. Ad esempio, sui semi di canola la speranza è per un tasso combinato sulle importazioni di circa il 15%, "un calo significativo rispetto agli attuali livelli tariffari dell'84%", ha fatto sapere Carney. "Accogliamo con favore i piani aziendali cinesi per ampliare in modo significativo i loro investimenti in Canada in grandi progetti di energia pulita, oltre a quelli relativi ad agricoltura e prodotti di consumo", ha sottolineato ancora il premier canadese.

L'ingresso senza visto

La Cina, in base ai nuovi accordi, consentirà anche ai visitatori canadesi di entrare nel Paese senza visto: "Sono molto lieto di condividere che il presidente Xi nel nostro incontro di oggi si è impegnato a garantire l'accesso senza visto per i canadesi che vogliono viaggiare in Cina", ha concluso Carney, parlando anche di maggiore cooperazione tra le rispettive forze dell'ordine per combattere meglio il traffico di narcotici, la criminalità transnazionale e informatica, le droghe sintetiche e il riciclaggio di denaro. 

 

Approfondimento

Cina: ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan

Mondo: Ultime notizie

Cremlino: “Recepiti segnali da Roma-Parigi-Berlino per dialogo”. LIVE

live Mondo

Secondo portavoce russo Dmitrij Peskov "una soluzione alla crisi ucraina è impossibile senza...

Iran, Usa: "Fermate 800 esecuzioni". Trump congela l'attacco. LIVE

live Mondo

Teheran annuncia che non sono previste esecuzioni. 'Fermate 800 esecuzioni nel Paese' annuncia la...

Groenlandia, arrivate truppe europee. Meloni: "Artico sia priorità"

Mondo

A Nuuk sono sbarcati i primi militari francesi della missione Arctic Endurance. Ma la Casa Bianca...

Kate Middleton in rosso riceve la Nazionale di rugby femminile

Mondo

La futura regina ha accolto le giocatrici e lo staff al Castello di Windsor dopo la vittoria...

8 foto

Groenlandia, scattata la missione "Arctic Endurance": cosa sapere

Mondo

Scattata da qualche ora, la missione Arctic Endurance o anche "resistenza artica" coinvolge 8...

Mondo: I più letti