Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libano, Idf avvia attacchi contro siti di Hezbollah

Mondo
©Ansa

L'esercito israeliano ha avviato nuovi attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, dopo aver ordinato evacuazioni mirate alla popolazione locale. Intanto, gli Stati Uniti hanno dato il via alla fase 2 del piano Trump per Gaza, che introduce smilitarizzazione, governance tecnocratica e ricostruzione

ascolta articolo

La tensione in Medio Oriente continua a crescere su più fronti. Mentre l'esercito israeliano ha avviato nuovi attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, da Washington arriva un segnale politico di peso: ieri è ufficialmente partita la fase 2 del piano statunitense per Gaza, annunciata dall'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff.

L'annuncio

Le operazioni sono state precedute dalla diffusione di avvisi di evacuazione rivolti alla popolazione civile. Il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano ha pubblicato su X una mappa con le zone evidenziate in rosso, accompagnata da un messaggio diretto: quelle aree sarebbero state colpite a breve.

"L'Idf attaccherà infrastrutture militari di Hezbollah, che sta cercando di ricostruire l'attività terroristica nell'area", si leggeva nell'avviso.

La fase due del piano di Trump per Gaza

Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti hanno compiuto un passo significativo. In un post su X, l'inviato speciale Steve Witkoff ha annunciato nelle ultime ore l'avvio della fase 2 del piano in 20 punti elaborato dal presidente Trump per porre fine al conflitto a Gaza. Questa nuova fase prevede il passaggio dal cessate il fuoco alla smilitarizzazione, alla creazione di una governance tecnocratica transitoria e all'avvio della ricostruzione. Witkoff ha aggiunto che gli Stati Uniti si aspettano che Hamas "rispetti pienamente i propri obblighi, incluso l'immediato ritorno dell'ultimo ostaggio deceduto".

Potrebbe interessarti

M.O., Israele colpisce eliporto Unifil a Yaroun in Libano

Mondo: Ultime notizie

Macron: "Siamo a portata di tiro della Russia, riarmiamoci". LIVE

live Mondo

Secondo il presidente francese, "siamo a portata di tiro" della Russia e "se vogliamo...

Trump frena su attacco. Fonti Ue: "Oggi pronte sanzioni regime". LIVE

live Mondo

L'Unione europea dovrebbe proporre oggi nuove sanzioni contro individui ed entità legati al...

Libano, Idf avvia attacchi contro siti di Hezbollah

Mondo

L'esercito israeliano ha avviato nuovi attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano,...

Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin". Trump vede Machado

Mondo

La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri. "Ora è nella sede della nostra ambasciata a...

La Ford sospende il dipendente che aveva contestato Trump

Mondo

L'uomo aveva contestato il presidente americano, definendolo un "protettore di pedofili" durante...

Mondo: I più letti