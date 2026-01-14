Gaza, Witkoff: “Al via la fase 2 del piano di pace di Trump”

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha annunciato in un post su X che oggi “a nome del presidente Trump” viene avviata la “fase 2 del piano in 20 punti per porre fine al conflitto di Gaza, che passa dal cessate il fuoco alla smilitarizzazione, alla governance tecnocratica e alla ricostruzione".
