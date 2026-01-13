M.O., Israele colpisce eliporto Unifil a Yaroun in Libano

"Le forze di pace si sono immediatamente rifugiate per la loro sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito" ha reso noto l'Unifil sui suoi social

"Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l'eliporto e il cancello principale di una posizione dell'Unifil a sud-ovest di Yaroun. Le forze di pace si sono immediatamente rifugiate per la loro sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L'Unifil ha inviato una richiesta di arresto del fuoco alle Forze di difesa israeliane (IDF). Ancora una volta, ricordiamo all'IDF il suo obbligo di garantire la sicurezza delle forze di pace e di cessare le attivita' che mettono in pericolo loro e le loro posizioni". Lo rende noto l'Unifil sui suoi social.