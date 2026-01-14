Offerte Sky
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Crans-Montana, denuncia penale alla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage

Mondo

Il settimanale satirico francese ha pubblicato nei giorni scorsi un disegno in relazione alla strage di capodanno di Crans-Montana che raffigura due sciatori con la scritta "Gli ustionati vanno a sciare" e, in basso, "La commedia dell'anno", in riferimento al film comico "Les Bronzés font du ski" 

ascolta articolo

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha pubblicato nei giorni scorsi una vignetta satirica in relazione alla strage di capodanno di Crans-Montana che raffigura due sciatori con la scritta  "Les brulés font du ski", cioè "Gli ustionati vanno a sciare" e, in basso, "La commedia dell'anno", in riferimento al film comico "Les Bronzés font du ski" ("Gli abbronzati sciano"). 

Un avvocato di Sion e sua moglie hanno presentato in merito una denuncia penale al Ministero pubblico del Vallese. Secondo l'agenzia di stampa Keystone-ATS, l'avvocato e la moglie hanno deciso di sporgere la denuncia contro il settimanale e l'autore del disegno, Eric Salch.

La vignetta di Charlie Hebdo

La denuncia

Secondo i coniugi la vignetta rientra nel campo di applicazione dell'articolo 135 del Codice penale svizzero, che definisce le forme di rappresentazione di atti di cruda violenza. "La vignetta di Salch lede la dignità delle vittime. Non mostra la violenza subita per denunciarla, ma la neutralizza con il riso", afferma ancora la coppia secondo quanto riporta l'agenzia. "La vignetta non presenta alcun interesse culturale, artistico, scientifico o informativo preponderante" e per questo, concludono i due, "chiediamo che venga avviata un'inchiesta penale e che, in caso di condanna del Tribunale, sia pronunciato un risarcimento, il cui ricavato sia destinato dallo Stato a tutte le vittime".

Rogo Crans-Montana, per Jessica Maric no domiciliari ma obbligo firma
Mondo

Crans Montana, la ristrutturazione del 2015 a Le Constellation: foto

Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto il seminterrato dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 40 persone. Nelle immagini si vede l'installazione della schiuma in poliuterano usata per rivestire le pareti e il restringimento della scala che porta alla veranda

