Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha pubblicato nei giorni scorsi una vignetta satirica in relazione alla strage di capodanno di Crans-Montana che raffigura due sciatori con la scritta "Les brulés font du ski", cioè "Gli ustionati vanno a sciare" e, in basso, "La commedia dell'anno", in riferimento al film comico "Les Bronzés font du ski" ("Gli abbronzati sciano").

Un avvocato di Sion e sua moglie hanno presentato in merito una denuncia penale al Ministero pubblico del Vallese. Secondo l'agenzia di stampa Keystone-ATS, l'avvocato e la moglie hanno deciso di sporgere la denuncia contro il settimanale e l'autore del disegno, Eric Salch.