Usa, Nyt: “Pentagono ha attaccato barca narcos con un aereo che sembrava civile"Mondo
Un aereo militare Usa camuffato da velivolo civile sarebbe stato usato nel primo attacco contro una presunta barca di narcos, causando la morte di 11 persone lo scorso settembre. Secondo il New York Times, la scelta potrebbe configurare un crimine di guerra
Un aereo militare statunitense, dipinto per sembrare un velivolo civile, sarebbe stato utilizzato dal Pentagono nel primo attacco contro una presunta imbarcazione di narcos, causando la morte di 11 persone lo scorso settembre. Il velivolo trasportava i propri armamenti all'interno della fusoliera, anziché in modo visibile sotto le ali. Lo scrive il New York Times, citando funzionari a conoscenza dei fatti ed evocando l'ipotesi di un crimine di guerra noto come "perfidia”.
Il quadro giuridico dell’operazione
Secondo quanto riferito da esperti di diritto, l’aspetto non militare dell’aereo è un elemento centrale dell’attacco. L’amministrazione Usa ha infatti sostenuto che gli attacchi letali contro queste imbarcazioni sono legali, e non costituiscono omicidi, perché il presidente Donald Trump ha "stabilito" che gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto armato con i cartelli della droga. Tuttavia, le leggi dei conflitti armati vietano ai combattenti di fingere uno status civile per indurre il nemico ad abbassare la guardia e poi colpirlo. Questa pratica, scrive il quotidiano, costituisce un crimine di guerra noto come "perfidia". Il generale maggiore in pensione Steven J. Lepper, ex vice giudice avvocato generale dell'Aeronautica militare statunitense, ha affermato che se l'aereo fosse stato dipinto in modo da mascherarne la natura militare e si fosse avvicinato abbastanza da essere visto dalle persone a bordo dell'imbarcazione — inducendole a non rendersi conto della necessità di compiere manovre evasive o arrendersi per sopravvivere — ciò avrebbe rappresentato un crimine di guerra secondo gli standard del diritto dei conflitti armati. "Nascondere la propria identità è un elemento della perfidia", ha dichiarato Lepper. "Se l'aereo che vola sopra non è identificabile come velivolo combattente, non dovrebbe essere impiegato in attività di combattimento".
La dinamica dell’attacco
Funzionari che hanno visto o sono stati informati sui filmati di sorveglianza riferiscono che l’aereo è sceso a una quota abbastanza bassa da essere visibile dall’imbarcazione. La barca aveva fatto rotta di ritorno verso il Venezuela, apparentemente dopo aver avvistato l'aereo, prima del primo attacco. Due sopravvissuti all'attacco iniziale sarebbero poi stati visti fare cenno con la mano all'aereo dopo essersi arrampicati su un pezzo capovolto dello scafo, prima che i militari li uccidessero con un attacco successivo che ha anche affondato i resti dell'imbarcazione.
Leggi anche
Esercito Usa attacca nave narcos nel Pacifico: due morti
©Getty
Morte Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste contro l'Ice negli Usa
Nuove proteste dilagano in America in seguito all'uccisione da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good durante un controllo anti-migranti a Minneapolis. La mobilitazione più ampia si concentra proprio in città, dove il clima resta molto teso. Manifestazioni si sono svolte anche a New York, Boston, Baltimora, Birmingham e in altre città americane