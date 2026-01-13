Il quadro giuridico dell’operazione

Secondo quanto riferito da esperti di diritto, l’aspetto non militare dell’aereo è un elemento centrale dell’attacco. L’amministrazione Usa ha infatti sostenuto che gli attacchi letali contro queste imbarcazioni sono legali, e non costituiscono omicidi, perché il presidente Donald Trump ha "stabilito" che gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto armato con i cartelli della droga. Tuttavia, le leggi dei conflitti armati vietano ai combattenti di fingere uno status civile per indurre il nemico ad abbassare la guardia e poi colpirlo. Questa pratica, scrive il quotidiano, costituisce un crimine di guerra noto come "perfidia". Il generale maggiore in pensione Steven J. Lepper, ex vice giudice avvocato generale dell'Aeronautica militare statunitense, ha affermato che se l'aereo fosse stato dipinto in modo da mascherarne la natura militare e si fosse avvicinato abbastanza da essere visto dalle persone a bordo dell'imbarcazione — inducendole a non rendersi conto della necessità di compiere manovre evasive o arrendersi per sopravvivere — ciò avrebbe rappresentato un crimine di guerra secondo gli standard del diritto dei conflitti armati. "Nascondere la propria identità è un elemento della perfidia", ha dichiarato Lepper. "Se l'aereo che vola sopra non è identificabile come velivolo combattente, non dovrebbe essere impiegato in attività di combattimento".



La dinamica dell’attacco



Funzionari che hanno visto o sono stati informati sui filmati di sorveglianza riferiscono che l’aereo è sceso a una quota abbastanza bassa da essere visibile dall’imbarcazione. La barca aveva fatto rotta di ritorno verso il Venezuela, apparentemente dopo aver avvistato l'aereo, prima del primo attacco. Due sopravvissuti all'attacco iniziale sarebbero poi stati visti fare cenno con la mano all'aereo dopo essersi arrampicati su un pezzo capovolto dello scafo, prima che i militari li uccidessero con un attacco successivo che ha anche affondato i resti dell'imbarcazione.