La causa denuncia violazioni del Decimo Emendamento, abusi dei diritti civili e un intervento che avrebbe assunto il controllo operativo dell’area, culminato, alla fine dell'anno, con l’uccisione di una donna di 37 anni. Tra i funzionari querelati figurano i vertici di DHS, ICE e Border Protection, mentre lo Stato chiede al tribunale di bloccare immediatamente l’operazione ascolta articolo

Lo Stato del Minnesota e le Twin Cities - Minneapolis e St Paul - hanno intentato una causa contro l'amministrazione del presidente Donald Trump, sostenendo che l'operazione anti-immigrazione dell'Ice nello Stato è "un'invasione federale" e chiedendo un'ordinanza del tribunale che vi ponga fine. La causa presentata dal procuratore generale Keith Ellison, punta a fermare quella che viene definita “un’ondata senza precedenti” di personale del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS), arrivata a superare i duemila agenti tra Ice e Customs and Border Protection.

Minnesota contro Washington L'intervento federale avrebbe progressivamente assunto il controllo operativo dell'area metropolitana, generando un clima di tensione e portando a gravi episodi, tra cui l'uccisione di una donna di 37 anni durante un'operazione a fine anno. Le autorità statali denunciano numerose segnalazioni di abusi dei diritti civili e sostengono che Washington abbia violato il Decimo Emendamento, interferendo con l'autonomia del Minnesota nella gestione della sicurezza pubblica Tra i funzionari federali querelati figurano il segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem, il direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement, Todd Lyons, e il comandante dell'agenzia della Border Protection, Greg Bovino.