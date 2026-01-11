Offerte Sky
Minneapolis, migliaia di persone in marcia contro ICE

Mondo

A Minneapolis decine di migliaia di persone hanno marciato lungo le strade della città per protestare contro l'uccisione di una donna da parte di un agente dell'immigrazione. In tutto il Paese sono stati organizzati oltre mille eventi di protesta contro gli agenti ICE.

