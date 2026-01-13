Il processo d’Appello

Il processo riguarda l’appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo. L’Appello durerà cinque settimane: inizia oggi, 13 gennaio, e ci saranno udienze fino all'11 o al 12 febbraio 2026. La sentenza, come spiegato dalla Corte d’Appello di Parigi, dovrebbe arrivare prima dell’estate. Sul banco degli imputati, accanto a Marine Le Pen, ci sono fra gli altri il suo ex compagno Louis Aliot, sindaco di Perpignan, il deputato Julien Odoul, l'eurodeputato Nicolas Bay e il dirigente Bruno Gollnisch. "Spero di poter convincere i magistrati della mia innocenza", ha detto lunedì Marine Le Pen. "La mia strategia è dire la verità, come ho fatto in prima istanza, sperando di essere meglio ascoltata", ha aggiunto. La sua difesa insiste sulla "non intenzionalità" di commettere i reati di cui è accusata, senza negare in blocco i fatti.

Verdetto importante per la corsa all'Eliseo

Il verdetto d'Appello è molto atteso, in quanto chiarirà se Marine Le Pen potrà partecipare alla corsa all’Eliseo. Al momento, infatti, la leader del Rassemblement National, per tre volte candidata alle Presidenziali e sconfitta, non può candidarsi per una quarta volta nel 2027 in quanto non eleggibile. Le Pen, con l’Appello, potrebbe sfuggire all'ineleggibilità immediata e, in teoria, candidarsi all'Eliseo al fotofinish. Inoltre, anche se la leader del Rn non ha abbandonato la speranza di essere assolta, esiste la possibilità che una condanna non le impedisca di presentarsi come candidata: a condizione che sia inferiore a 2 anni e che non le venga imposto il braccialetto elettronico, idealmente incompatibile con la campagna elettorale. In caso di condanna in Appello, poi, a Le Pen resterebbe il ricorso in Cassazione. Tuttavia, l'imputata ha già dichiarato che la decisione della Corte d'appello stabilirà qual è il suo futuro, senza attendere l'eventuale decisione della Cassazione. Dopo la condanna in prima istanza, i suoi sondaggi di popolarità in vista delle presidenziali sono peggiorati, a favore del presidente del partito e suo "delfino", Jordan Bardella.