Accordo Mercosur-Ue, gli agricoltori bloccano Parigi con 350 trattori

L'approvazione dell'accordo Mercosur da parte della maggioranza dei Paesi Ue il 9 gennaio, nonostante il no della Francia, ha aumentato la pressione sul governo, tra proteste degli agricoltori e mozioni di sfiducia dell'opposizione. Il sindacato FNSEA chiede di essere ricevuto dal premier Lecornu ascolta articolo

Invasione di trattori a Parigi: gli agricoltori, in guerra contro il trattato con il Mercosur che l'Ue si appresta a firmare, sono entrati questa mattina nuovamente nella capitale, questa volta con 350 veicoli che hanno costeggiato la Senna. Chiedono "atti concreti e immediati" al governo a qualche giorno dalla firma dell'accordo, sabato in Paraguay. A guidare la mobilitazione è la FNSEA, il principale sindacato agricolo francese, insieme ai Giovani Agricoltori. La lunga colonna di mezzi agricoli ha sfilato lungo il fiume della capitale passando proprio sotto l'Assemblée Nationale, dove è stato srotolato uno striscione con la scritta "La rivolta agricola riprende". Manifestazioni si sono registrate anche nel sud-ovest, in particolare nella regione di Tolosa, dove un blocco sull’autostrada A64 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sindacato francese: "Resteremo finché non saremo ascoltati" Gli agricoltori non intendono lasciare Parigi. "La rivolta agricola ricomincia oggi e resteremo qui fino a quando non avremo delle risposte", ha dichiarato uno dei vicepresidenti del sindacato agricolo francese Fnsea, Damien Greffin. Il sindacato, inoltre, chiede un incontro con il primo ministro Sébastien Lecornu e protesta da giorni sia contro la gestione governativa della dermatite bovina sia contro l’impatto dell’accordo Ue-Mercosur. Greffin critica duramente il trattato: "È stato approvato anche se il Parlamento europeo non ha ancora espresso il proprio parere. Ciò porterà all’importazione di prodotti stranieri che siamo perfettamente in grado di produrre in Francia e che non rispettano gli standard imposti all'agricoltura francese".

400 manifestanti davanti all’Assemblée Nationale Dopo il corteo lungo la Senna, circa 400 manifestanti si sono radunati davanti all"Assemblea Nazionale. Secondo la prefettura di polizia di Parigi, alle 10 di questa mattina, ''353 trattori erano posizionati sul Quai d'Orsay, tra il Pont de l'Alma e il Pont de la Concorde'', nel cuore della capitale francese. Il ministero dell'Agricoltura , riferisce Le Figaro, annuncerà nuove misure in serata per tentare di placare la collera delle campagne, dopo quelle già presentate venerdì scorso dalla ministra Annie Genevard.