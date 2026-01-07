Offerte Sky
Papa Leone XIV, oggi e domani il suo primo concistoro (straordinario): di cosa si discute

©Getty

Tutti i Cardinali del mondo sono chiamati in Vaticano per "favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell'esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa", in modo da "rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale". L’ultimo concistoro straordinario fu nel 2014, sotto Papa Francesco

ascolta articolo

Appena chiuso il Giubileo della Speranza, è adesso tempo del primo concistoro, straordinario, di Papa Leone XIV. L’incontro si svolge oggi e domani, 7 e 8 gennaio, e – stando a quanto riferito dal Vaticano qualche settimana fa - sarà caratterizzato da momenti “di comunione e di fraternità", con "tempi dedicati alla riflessione e alla condivisione" per "favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell'esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa". Si intende così "rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale". La parola d'ordine è quindi "dialogo".

Cosa sono i concistori straordinari

I concistori sono riunioni ufficiali convocate dal Papa con i Cardinali. Si distinguono in ordinari e straordinari. Ai primi partecipano solamente i Cardinali presenti a Roma e solitamente coincidono con eventi come la nomina di nuovi cardinali, cause di canonizzazione o affari "amministrativi", mentre quelli straordinari coinvolgono tutti i Cardinali del mondo, sono più rari e sono motivati da questioni particolarmente importanti: affrontano temi gravi o comunque che riguardano tutta la Chiesa, come possono essere le riforme oppure gli orientamenti principali di uno specifico Pontificato. A differenza di quelli ordinari, i concistori straordinari si svolgono a porte chiuse: non sono ammesse telecamere.

L'ultimo concistoro straordinario

Sono passati quasi 12 anni dall'ultimo concistoro straordinario, convocato da Papa Franceso per il 20 e il 21 febbraio del 2014. In quell'occasione si affrontò ad esempio la spinosa questione della famiglia, a partire dalla possibilità di offrire la comunione ai fedeli divorziati risposati (come suggerito dalla relazione d'apertura del Cardinale Walter Kasper).

Papa Leone

FOTOGALLERY

©Ansa

Pope Leo during a visit to the Sultan Ahmed Mosque (The Blue Mosque) Istanbul, Turkey, 29 November 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO
1/17
Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO

Gli ultimi appuntamenti ad Istanbul, oggi, sono l'incontro con la Chiesa armena e poi la Divina Liturgia al Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato durante la sua visita alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana

Vai alla Fotogallery

