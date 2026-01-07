Tutti i Cardinali del mondo sono chiamati in Vaticano per "favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell'esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa", in modo da "rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale". L’ultimo concistoro straordinario fu nel 2014, sotto Papa Francesco

Appena chiuso il Giubileo della Speranza, è adesso tempo del primo concistoro, straordinario, di Papa Leone XIV. L’incontro si svolge oggi e domani, 7 e 8 gennaio, e – stando a quanto riferito dal Vaticano qualche settimana fa - sarà caratterizzato da momenti “di comunione e di fraternità", con "tempi dedicati alla riflessione e alla condivisione" per "favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell'esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa". Si intende così "rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale". La parola d'ordine è quindi "dialogo".