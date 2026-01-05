Mondo

I reali inglesi, come da tradizione, si sono riuniti per partecipare alla messa di Natale nella chiesa di Sandringham, nel Norfolk. Presenti re Carlo e la regina Camilla, poi il principe William con la moglie Kate e i tre figli. Alla “sfilata”, tra due ali di folla, hanno partecipato anche la principessa Anna e il fratello Edoardo, duca di Edimburgo. C’erano, tra gli altri, le principesse Beatrice ed Eugenia: assenti, invece, i genitori Andrea e Sarah Ferguson