I truffatori, attraverso un falso profilo su TikTok, invitano gli utenti a lasciare like e commenti e poi li contattano spacciandosi per l’erede al trono spagnolo e chiedendo soldi. La principessa delle Asturie "non dispone di programmi di aiuti economici a privati", si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina web della Fondazione Princesa de Asturias che mette in guardia gli utenti in merito ai possibili raggiri
Allerta truffe “reali” in Spagna: alcuni falsi profili social stanno usurpando l’identità della principessa Leonor, l'erede al trono di Spagna, per realizzare truffe online. L’allarme è stato lanciato dalla Fundacion Princesa de Asturias che ha avvertito il pubblico di diffidare da qualsiasi promessa di aiuti economici in cambio di pagamenti da parte di profili che si spacciano per la giovane reale. La principessa delle Asturie "non dispone di programmi di aiuti economici a privati", si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina web della Fondazione. Nonostante le segnalazioni, TikTok non ha ancora provveduto a rimuovere i contenuti fraudolenti.
Profili fake
I truffatori, sfruttando l'assenza di un account ufficiale della principessa su TikTok, creano video con l'intelligenza artificiale nei quali compare una falsa Leonor che promette aiuti economici sostanziosi in cambio del pagamento simbolico di un deposito. Tuttavia, dopo aver versato "una piccola tassa", come spiegano le autorità, le vittime vengono invitate a pagare ulteriori somme, finché i truffatori non spariscono. Il modus operandi, che era già stato rivelato nei mesi scorsi da alcuni media fra i quali El Pais, si è diffuso grazie all'algoritmo di TikTok che premia i video con molte interazioni. Le truffe superano infatti i milioni di visualizzazioni. Nei video è richiesto spesso di lasciare commenti o dati personali per ottenere gli aiuti, mentre i truffatori contattano le vittime tramite messaggi privati e telefonate, fingendosi avvocati o facendosi addirittura passare per la stessa Leonor.
