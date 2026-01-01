Offerte Sky
Donna turca lancia la battaglia nei tribunali: "Sono figlia di Trump"

Mondo
È la storia di Necla Ozmen, 55enne cittadina turca, riportata dall'agenzia di stampa Dha e altri media del Paese. Ozmen afferma di essere nata nel 1970 e di risultare all'anagrafe come figlia di SatÕ e Dursun Özmen. Quest'ultimo, il padre legalmente riconosciuto, è deceduto nel 2009. La presunta madre adottiva, Sati, le avrebbe raccontato "la verità" nel 2017

Sostiene di essere figlia biologica di Donald Trump e ha lanciato una battaglia giudiziaria per riuscire a dimostrarlo, non fermandosi di fronte a un primo rifiuto di una corte di Ankara: è la storia di Necla Ozmen, 55enne cittadina turca, riportata dall'agenzia di stampa Dha e altri media del Paese. Ozmen afferma di essere nata nel 1970 e di risultare all'anagrafe come figlia di SatÕ e Dursun Özmen. Quest'ultimo, il padre legalmente riconosciuto, è deceduto nel 2009. La presunta madre adottiva, Sati, le avrebbe raccontato "la verità" nel 2017. "Quando abbiamo visto Trump al telegiornale, la donna che mi ha cresciuta me l'ha indicato e mi ha detto: 'Quest'uomo è tuo padre'", ha raccontato Ozmen. Secondo la sua ricostruzione, sua madre naturale sarebbe una cittadina statunitense di nome Sophia, che avrebbe avuto una relazione illegittima con Trump. La donna avrebbe poi affidato la figlia appena nata alla coppia turca, composta da un uomo che lavorava alla Nato e la moglie, appena reduce da un aborto naturale. Una prima istanza presentata ad Ankara da Ozmen per accertare se il presidente Usa sia suo padre è stata respinta dal tribunale, secondo cui l'ipotesi non è sostenuta da prove sufficienti. La donna ha detto alla Dha di aver presentato ricorso in appello e presentato richieste all'ambasciata Usa in Turchia e a tribunali statunitensi per chiedere un test del dna. "Non voglio causargli problemi, consapevolmente o inconsapevolmente. Voglio solo sapere se è mio padre", ha detto facendo riferimento a Trump. 

