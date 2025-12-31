Taiwan, navi da guerra cinesi si ritirano dalle vicinanze dell'isola

"Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche", ha dichiarato all'Afp Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della Guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre "dovrebbero essere completate"

Le navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato oggi la guardia costiera dell'isola. "Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche", ha dichiarato all'Afp Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della Guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre "dovrebbero essere completate".