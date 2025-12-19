Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consistono

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consiste la competizione

Mondo

L'evento avrà luogo a Washington nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il ​​prossimo anno. A sfidarsi, annuncia il tycoon, un ragazzo e una ragazza proveniente dalle high school di ciascuno Stato. I democratici attaccano: "È come 'Hunger Games'"

ascolta articolo

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la Casa Bianca ospiterà i "Patriot Games", una competizione con giovani atleti provenienti da tutto il Paese, nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il ​​prossimo anno. "In autunno, ospiteremo i primi Patriot Games, un evento sportivo senza precedenti della durata di quattro giorni, con la partecipazione dei più grandi atleti provenienti delle dalle high scool: un ragazzo e una ragazza rappresenteranno ciascuno Stato e territorio", ha dichiarato Trump.

Le critiche dei democratici

I democratici hanno snobbato la neonata competizione sportiva, paragonandola a "Hunger Games". Trump aveva già presentato in anteprima la competizione a luglio, affermando che sarebbe stata trasmessa in televisione e organizzata dal Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy.  La competizione si terrà a Washington D.C. nell'autunno del 2026 e, come detto, avrà una durata di quattro giorni. Trump ha inoltre precisato che non sarà consentita la partecipazione di atleti transgender nelle categorie femminili.

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/7
Economia

Usa: inflazione e alberi di Natale, ecco perché popolarità Trump cala

Protagonista sulla scena internazionale, il presidente statunitense deve fare i conti con sempre più americani insoddisfatti del suo operato nel Paese. Ad esempio su un tema molto sentito, come quello dell’aumento del costo della vita. Pesano anche i dazi, che hanno provocato aumenti pure su un oggetto amatissimo come l’albero di Natale artificiale, e le modifiche sull’assicurazione sanitaria. Di tutto questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata dell’11 dicembre

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Putin: “Da Kiev no concessioni territoriali ma volontà dialogo”

Mondo

Il presidente russo ha aperto la sua conferenza stampa di fine anno affrontando il tema della...

Ue, prestito da 90 mld a Kiev, salta uso asset russi. Slitta Mercosur

Mondo

Nella notte, al termine di uno dei vertici più lunghi e delicati degli ultimi tempi, l'Europa ha...

Francia, salta accordo sulla finanziaria: si va verso legge speciale

Mondo

Secondo l'agenzia France presse, il mancato accordo rende impossibile l'adozione di un budget per...

Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consistono

Mondo

L'evento avrà luogo a Washington nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario...

Gaza, Witkoff vede a Miami mediatori di Qatar, Egitto e Turchia. LIVE

live Mondo

L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami alti funzionari del Qatar,...

Mondo: I più letti