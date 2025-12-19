Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consistono

L'evento avrà luogo a Washington nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il ​​prossimo anno. A sfidarsi, annuncia il tycoon, un ragazzo e una ragazza proveniente dalle high school di ciascuno Stato. I democratici attaccano: "È come 'Hunger Games'"

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la Casa Bianca ospiterà i "Patriot Games", una competizione con giovani atleti provenienti da tutto il Paese, nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il ​​prossimo anno. "In autunno, ospiteremo i primi Patriot Games, un evento sportivo senza precedenti della durata di quattro giorni, con la partecipazione dei più grandi atleti provenienti delle dalle high scool: un ragazzo e una ragazza rappresenteranno ciascuno Stato e territorio", ha dichiarato Trump.

Le critiche dei democratici

I democratici hanno snobbato la neonata competizione sportiva, paragonandola a "Hunger Games". Trump aveva già presentato in anteprima la competizione a luglio, affermando che sarebbe stata trasmessa in televisione e organizzata dal Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy. La competizione si terrà a Washington D.C. nell'autunno del 2026 e, come detto, avrà una durata di quattro giorni. Trump ha inoltre precisato che non sarà consentita la partecipazione di atleti transgender nelle categorie femminili.