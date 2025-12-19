Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consistono

L'evento avrà luogo a Washington nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il prossimo anno. A sfidarsi, annuncia il tycoon, un ragazzo e una ragazza proveniente dalle high school di ciascuno Stato. I democratici attaccano: "È come 'Hunger Games'"
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la Casa Bianca ospiterà i "Patriot Games", una competizione con giovani atleti provenienti da tutto il Paese, nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il prossimo anno. "In autunno, ospiteremo i primi Patriot Games, un evento sportivo senza precedenti della durata di quattro giorni, con la partecipazione dei più grandi atleti provenienti delle dalle high scool: un ragazzo e una ragazza rappresenteranno ciascuno Stato e territorio", ha dichiarato Trump.
Le critiche dei democratici
I democratici hanno snobbato la neonata competizione sportiva, paragonandola a "Hunger Games". Trump aveva già presentato in anteprima la competizione a luglio, affermando che sarebbe stata trasmessa in televisione e organizzata dal Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy. La competizione si terrà a Washington D.C. nell'autunno del 2026 e, come detto, avrà una durata di quattro giorni. Trump ha inoltre precisato che non sarà consentita la partecipazione di atleti transgender nelle categorie femminili.
Ansa/Sky TG24
