Louvre, stop allo sciopero dei dipendenti: il museo riapre normalmente

Mondo

Lo sciopero, indetto lunedì per chiedere migliori condizioni di lavoro e una migliore esperienza per i visitatori, si inserisce in un contesto di forte criticità per la gestione del museo, soprattutto dopo il clamoroso furto lo scorso ottobre

Dopo tre giorni consecutivi di sciopero, i dipendenti del Louvre hanno deciso di interrompere la protesta, consentendo la riapertura totale del museo più visitato al mondo. Il personale del Louvre ha votato contro la prosecuzione dello sciopero, hanno riferito i rappresentanti sindacali. La stessa direzione del museo parigino ha confermato che il Louvre riaprirà "normalmente" oggi. 

Tensioni esplose dopo il furto di ottobre

Lunedì il museo era rimasto chiuso e successivamente aveva aperto solo parzialmente le sue gallerie ai visitatori. Lo sciopero dei dipendenti del Louvre, indetto lunedì per chiedere migliori condizioni di lavoro e una migliore esperienza per i visitatori, si inserisce in un contesto di forte criticità per la sua gestione, a diversi livelli, emerse soprattutto dopo il clamoroso furto dei gioielli della corona lo scorso 19 ottobre.

Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”

