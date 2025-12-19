Louvre, stop allo sciopero dei dipendenti: il museo riapre normalmente

Dopo tre giorni consecutivi di sciopero, i dipendenti del Louvre hanno deciso di interrompere la protesta, consentendo la riapertura totale del museo più visitato al mondo. Il personale del Louvre ha votato contro la prosecuzione dello sciopero, hanno riferito i rappresentanti sindacali. La stessa direzione del museo parigino ha confermato che il Louvre riaprirà "normalmente" oggi.