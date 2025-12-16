Usa, Trump fa causa alla Bbc per diffamazione: chiesti 10 miliardi

Donald Trump fa causa alla Bbc. Il presidente statunitense ha chiesto almeno 5 miliardi di dollari di risarcimento alla testata britannica per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2001, utilizzato in un documentario del 2024. Come riporta l'agenzia Bloomberg, l'azione legale, presentata in un tribunale federale di Miami, è legata alla diffamazione e alla violazione del Deceptive and Unfair Trade Pratices Act della Florida. Per ognuno dei due capi il presidente ha chiesto 5 miliardi di dollari, per un totale di 10 miliardi. La Bbc, che aveva già ammesso la manomissione del discorso del presidente nel programma Panorama attraverso il montaggio di due passaggi separati, aveva accettato di fare mea culpa evocando un "errore involontario, senza intenzioni diffamatorie". Ma questo non è bastato.

La causa di Trump alla Bbc

La testata britannica si è scusata con il tycoon con una lettera in cui ha spiegato il motivo per cui, a suo avviso, non ci fossero le basi per intentare una causa. Fra queste, il fatto che il programma fosse andato in onda solo in Gran Bretagna e che il presidente non ne fosse stato danneggiato, essendo stato rieletto poco dopo. È la prima volta che il tycoon porta la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte “nemici del popolo”, avviando una serie di cause contro il New York Times, Cbs e il Wall Street Journal di Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo.

Nyt: “La causa è da 10 miliardi, la Bbc lo ha diffamato”

In un articolo, il New York Times cita i documenti depositati in tribunale. "La Bbc, un tempo rispettata e ora caduta in disgrazia, ha diffamato il presidente Trump manipolando in modo intenzionale, maliziosamente e in modo ingannevole il suo discorso, nel tentativo sfacciato di interferire nelle elezioni del 2024", riferisce una nota diffusa dai legali del tycoon, riportata dalla testata newyorkese.