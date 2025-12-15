Iran, la premio Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l'arresto

Offerte Sky
Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi ricoverata due volte dopo l'arresto

Mondo
©Ansa

Come ha confermato la Narges Foundation, Mohammadi è stata trasferita in ospedale per aver subito percosse dalle forze di sicurezza. Nota per la sua lotta contro l’oppressione delle donne e per i diritti umani in Iran, la premio Nobel per la pace era stata arrestata a Mashhad durante la commemorazione dell'avvocato Khosrow Alikordi

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata ricoverata al pronto soccorso due volte dopo l'arresto dello scorso 12 dicembre in Iran. Come ha confermato la famiglia, citata dalla Narges Foundation, Mohammadi è stata trasferita in ospedale per aver subito percosse dalle forze di sicurezza. Nota per la sua lotta contro l’oppressione delle donne e per i diritti umani in Iran, la premio Nobel per la pace era stata arrestata nella città nord-orientale di Mashhad durante la commemorazione dell'avvocato Khosrow Alikordi.  

Fondazione Narges: "Mohammadi accusata di collaborazione con Israele"

Come ha riferito la fondazione Narges, gestita dalla famiglia, Mohammadi ha dichiarato, in una telefonata privata ai familiari dello scorso 14 dicembre, di essere stata accusata di “collaborazione con Israele” e di aver ricevuto minacce di morte dalle forze di sicurezza, spingendola a chiedere al suo team legale di presentare una denuncia formale contro l'organismo di sicurezza che l'ha arrestata e per il modo violento con cui è stato effettuato l'arresto. "Narges ha detto che l'intensità dei colpi era così forte e violenta che è stata portata al pronto soccorso due volte. Le sue condizioni fisiche al momento della chiamata non erano buone", ha precisato la fondazione su X.  

