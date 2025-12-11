Obama in versione Babbo Natale legge fiabe ai bambini di Chicago

L'ex presidente Usa ha letto, con tanto di cappello rosso in testa, alcune fiabe natalizie e ha raccontato alcuni dettagli legati all’Obama Presidential Center, il complesso culturale che aprirà nel 2026 con museo, archivio, centro civico e una nuova filiale della biblioteca pubblica

"Mi sono divertito a leggere libri ad alcuni studenti della Burke Elementary presso la Biblioteca Pubblica di Chicago. Quando l'Obama Presidential Center aprirà l'anno prossimo, avremo una nuova filiale della biblioteca a disposizione della comunità". Questa la didascalia che l'ex presidente americano Barack Obama ha pubblicato a corredo di un video, pubblicato su Instagram, nel quale lo si vede incontrare alcuni bambini con tanto di cappello da Babbo Natale in testa. Nel corso dell'incontro, Obama ha letto con i piccoli alcune fiabe natalizie e, come detto, ha raccontato alcuni dettagli dell’Obama Presidential Center, il complesso culturale che aprirà nel 2026 con tanto di museo, archivio, centro civico e una nuova filiale della biblioteca pubblica.