Diritti umani, Mattarella: "Rapporto inscindibile con la pace"

"L'evidenza di tale relazione aiuta a comprendere come la pace sia il risultato di un impegno quotidiano e di una responsabilità condivisa, che trova il suo fondamento nella tutela della dignità di ogni persona e nel rifiuto della logica della sopraffazione", ha detto il presidente della Repubblica in occasione della Giornata Mondiale. L'allarme dell'Onu: "I diritti umani sono sottofinanziati e sotto attacco"

"Esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace: il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda, mentre l'assenza di pace smorza la speranza di proteggere diritti e libertà", ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani che si celebra il 10 dicembre per commemorare l'anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, avvenuta il 10 dicembre 1948. "L'evidenza di tale relazione aiuta a comprendere come la pace sia il risultato di un impegno quotidiano e di una responsabilità condivisa, che trova il suo fondamento nella tutela della dignità di ogni persona e nel rifiuto della logica della sopraffazione", continua Matterella.

"La pace, risultato di impegno quotidiano e responsabilità condivisa"

"Settantasei anni fa, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani pose al centro dell'ordinamento internazionale un principio semplice e rivoluzionario: ogni persona, in quanto tale, è titolare di diritti inviolabili. È questo il messaggio che la comunità internazionale volle affidare al futuro, traendo lezione dalle macerie morali e materiali dei conflitti mondiali. È un messaggio che continua a sollecitare la nostra coscienza collettiva", dice il presidente della Repubblica nel suo messaggio. "I diritti umani subiscono molteplici attacchi. Le guerre - vecchie e nuove - tornano a proiettare la loro ombra sulle popolazioni civili, causando vittime inermi e portando ovunque sofferenza e distruzione, come la cronaca dei conflitti contemporanei dolorosamente conferma. Le violenze contro donne e minori, le discriminazioni, l'erosione delle libertà democratiche, assumono spesso la forma di un generale arretramento della civiltà giuridica rispetto a traguardi che credevamo acquisiti. Di nuovo, vediamo riaffiorare razzismo, aggressioni, disuguaglianze: fenomeni che la storia aveva già ammonito a non ripetere". Per Matterella "esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace: il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda, mentre l'assenza di pace smorza la speranza di proteggere diritti e libertà. L'evidenza di tale relazione aiuta a comprendere come la pace sia il risultato di un impegno quotidiano e di una responsabilità condivisa, che trova il suo fondamento nella tutela della dignità di ogni persona e nel rifiuto della logica della sopraffazione. A tal riguardo, il diritto internazionale e le istituzioni multilaterali rivestono un ruolo decisivo, in quanto strumenti concreti di protezione per gli Stati come per ciascun singolo essere umano. Indebolirli significa esporre ogni individuo, in particolare, i più vulnerabili al rischio che l'esistenza finisca per essere regolata dalla prevaricazione e dall'abuso della forza", conclude il Capo dello Stato.