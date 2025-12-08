Tensione Thailandia-Cambogia, riprendono scontri e attacchi aerei

Nuovi scontri e accuse reciproche fra Thailandia e Cambogia dopo la morte di un soldato e il ferimento di 4. Bangkok ha ripreso gli attacchi aerei dopo la morte del militare a meno di due mesi da un accordo di "cessate il fuoco" mediato da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti aveva definito "storica" la firma dell'intesa avvenuta il 26 ottobre, tra i due paesi confinanti del Sud-est asiatico che sono da tempo in disaccordo per una disputa di confine. Gli scontri sono ripresi ieri e oggi, con accuse reciproche. L'esercito thailandese sostiene di essere stato attaccato dalla Cambogia nella provincia di Ubon Ratchathani, aggiungendo che uno dei suoi soldati e' stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti. Il Ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che le forze thailandesi hanno lanciato un attacco nelle prime di oggi nelle province di confine di Preah Vihear e Oddar Meanchey, e che il Paese non ha reagito. La Thailandia sta utilizzando aerei per "colpire obiettivi militari" e "fermare il fuoco di supporto cambogiano", ha affermato l'esercito thailandese, aggiungendo che circa 35.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine durante la notte.