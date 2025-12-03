Usa, procione entra in un negozio di liquori e si ubriaca

Il procione sano e salvo dopo i postumi di una sbornia

L'incredibile vicenda è stata documentata sui social dall'Hanover County Animal Protection & Shelter che ha pubblicato le foto relative alla "furia" del procione tra gli scaffali dei liquori e degli alcolici e poi lo stato in cui si è ridotto una volta testati personalmente i prodotti in vendita. "Sospettato arrestato dopo una furia alimentata dall'alcol. L'agente Samantha Martin è intervenuta in seguito ad una chiamata insolita al negozio ABC di Ashland. Al suo arrivo, ha scoperto che il "sospetto" era entrato con scasso, aveva saccheggiato diversi scaffali e poi... era svenuto in bagno. Il sospettato? Un procione in stato di ebbrezza", si legge nel post. L'insolito ladro, hanno scritto i media americani, era entrato nel negozio di liquori della Virginia, in quel momento chiuso al pubblico, lo scorso sabato mattina, molto presto. L'animale ha osservato la scena e poi ha deciso di fare razzia in uno dei ripiani inferiori, dove erano conservati scotch e whisky. Il procione, quindi, ha rotto diverse bottiglie, una piastrella del soffitto è crollata e l'alcol si è riversato sul pavimento, attirando l'attenzione del curioso animale. Una volta aperto il negozio, un dipendente ha trovato il procione svenuto all'interno del bagno. "Personalmente adoro i procioni", ha raccontato Samantha Martin, che si è recata sul posto per conto del centro di protezione animali. "In questo caso l'animale è caduto attraverso una delle piastrelle del soffitto e si è trovato davanti quelle bottiglie, bevendo tutto". La donna ha raccontato poi di aver riportato il procione al rifugio locale per animali. L'ente per la protezione e il rifugio degli animali della contea di Hanover ha quindi elogiato Martin per aver gestito al meglio la situazione e ha confermato che il procione si era ripreso. "Dopo poche ore di sonno e nessun segno di lesioni, a parte forse i postumi di una sbornia, è stato rilasciato sano e salvo in natura, sperando di aver imparato che l'irruzione e l'effrazione non sono le soluzioni migliori", ha dichiarato l'ente.