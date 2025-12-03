Usa, procione entra in un negozio di liquori e si ubriaca. Salvato dai dipendentiMondo
Teatro dell'incredibile vicenda un negozio della Virginia, dove l'animale si è furtivamente introdotto saccheggiando il reparto dei liquori. E finendo la sua avventura, con i postumi di una sbronza, nel bagno dello stesso negozio. Poi però, una volta curato da un'associazione locale, è stato liberato in natura sano e salvo
Furtivamente si è introdotto all'interno di un negozio della catena ABC di Ashland, in Virginia. Poi ha saccheggiato diversi scaffali dove erano posizionati alcuni liquori e super alcolici che sono stati prontamente degustati. Infine è svenuto in bagno, fortunatamente salvato dai dipendenti del negozio in cui aveva fatto irruzione. Tutto non troppo insolito se non fosse che il protagonista di questa folle storia che arriva dagli Stati Uniti è un procione. Lo segnalano diversi media locali, tra cui ApNews.
Il procione sano e salvo dopo i postumi di una sbornia
L'incredibile vicenda è stata documentata sui social dall'Hanover County Animal Protection & Shelter che ha pubblicato le foto relative alla "furia" del procione tra gli scaffali dei liquori e degli alcolici e poi lo stato in cui si è ridotto una volta testati personalmente i prodotti in vendita. "Sospettato arrestato dopo una furia alimentata dall'alcol. L'agente Samantha Martin è intervenuta in seguito ad una chiamata insolita al negozio ABC di Ashland. Al suo arrivo, ha scoperto che il "sospetto" era entrato con scasso, aveva saccheggiato diversi scaffali e poi... era svenuto in bagno. Il sospettato? Un procione in stato di ebbrezza", si legge nel post. L'insolito ladro, hanno scritto i media americani, era entrato nel negozio di liquori della Virginia, in quel momento chiuso al pubblico, lo scorso sabato mattina, molto presto. L'animale ha osservato la scena e poi ha deciso di fare razzia in uno dei ripiani inferiori, dove erano conservati scotch e whisky. Il procione, quindi, ha rotto diverse bottiglie, una piastrella del soffitto è crollata e l'alcol si è riversato sul pavimento, attirando l'attenzione del curioso animale. Una volta aperto il negozio, un dipendente ha trovato il procione svenuto all'interno del bagno. "Personalmente adoro i procioni", ha raccontato Samantha Martin, che si è recata sul posto per conto del centro di protezione animali. "In questo caso l'animale è caduto attraverso una delle piastrelle del soffitto e si è trovato davanti quelle bottiglie, bevendo tutto". La donna ha raccontato poi di aver riportato il procione al rifugio locale per animali. L'ente per la protezione e il rifugio degli animali della contea di Hanover ha quindi elogiato Martin per aver gestito al meglio la situazione e ha confermato che il procione si era ripreso. "Dopo poche ore di sonno e nessun segno di lesioni, a parte forse i postumi di una sbornia, è stato rilasciato sano e salvo in natura, sperando di aver imparato che l'irruzione e l'effrazione non sono le soluzioni migliori", ha dichiarato l'ente.