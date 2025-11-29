Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rogo nei grattacieli, lutto a Hong Kong. Ancora disperse 150 persone

Mondo

In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano. La polizia ha confermato che il numero delle vittime accertate al momento è di 128 persone

ascolta articolo

Una folla crescente a Hong Kong sta rendendo omaggio e deponendo fiori per le 128 persone uccise in uno degli incendi più letali della città, segnando l'inizio dei giorni di lutto proclamati dalle autorità. In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano. I leader del governo, riferisce il Guardian, insieme a decine di alti funzionari pubblici, sono rimasti in silenzio per tre minuti sabato mattina fuori dalla sede del governo, dove le bandiere della Cina e di Hong Kong erano a mezz'asta. La polizia ha confermato che il numero delle vittime accertate al momento è fermo a 128, ma mancano all’appello ancora circa 150 persone.

©Getty

Mondo: Ultime notizie

Airbus richiama 6mila aerei: possibili danni da radiazioni solari

Mondo

Il produttore europeo ha annunciato il richiamo di migliaia di aeromobili della famiglia A320 per...

Gaza, leader Hamas: "Israele impedisce la soluzione a due Stati". LIVE

live Mondo

È Israele a non volere una soluzione a due Stati che metta fine per sempre al conflitto con i...

Si è dimesso Andriy Yermak, capo di gabinetto e consigliere Zelensky

live Mondo

Zelensky ha comunicato le dimissioni del suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, dopo la...

Rogo nei grattacieli, lutto a Hong Kong. Ancora disperse 150 persone

Mondo

In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il...

Andriy Yermak, chi è il braccio destro di Zelensky che si è dimesso

Mondo

Il consigliere presidenziale e stretto alleato del presidente ucraino si è dimesso dopo la...

Mondo: I più letti