Rogo nei grattacieli, lutto a Hong Kong. Ancora disperse 150 persone

Una folla crescente a Hong Kong sta rendendo omaggio e deponendo fiori per le 128 persone uccise in uno degli incendi più letali della città, segnando l'inizio dei giorni di lutto proclamati dalle autorità. In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano. I leader del governo, riferisce il Guardian, insieme a decine di alti funzionari pubblici, sono rimasti in silenzio per tre minuti sabato mattina fuori dalla sede del governo, dove le bandiere della Cina e di Hong Kong erano a mezz'asta. La polizia ha confermato che il numero delle vittime accertate al momento è fermo a 128, ma mancano all’appello ancora circa 150 persone.