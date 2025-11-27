Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti

Mondo

Il 27 novembre un vasto incendio ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong, causando oltre 50 vittime e lasciando decine di evacuati senza beni e senza un luogo dove tornare. Una residente ha riferito che la famiglia viveva nell’edificio da oltre vent’anni e che l’appartamento è andato completamente distrutto. Altri evacuati hanno espresso la richiesta che le autorità intervengano con misure di sostegno immediate. La polizia ha indicato che il rogo, che ha causato quasi 300 dispersi, potrebbe essere stato provocato da una grave negligenza di una ditta edile che avrebbe utilizzato materiali non sicuri.

Prossimi video

Iraq, attacco giacimento gas Khor Mor: interrotta produzion

Mondo

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

Mondo

Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti

Mondo

Vaticano, installato albero di Natale in Piazza San Pietro

Mondo

Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti

Mondo

Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: sale a 55 il numero dei morti

Mondo