Il 27 novembre un vasto incendio ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong, causando oltre 50 vittime e lasciando decine di evacuati senza beni e senza un luogo dove tornare. Una residente ha riferito che la famiglia viveva nell’edificio da oltre vent’anni e che l’appartamento è andato completamente distrutto. Altri evacuati hanno espresso la richiesta che le autorità intervengano con misure di sostegno immediate. La polizia ha indicato che il rogo, che ha causato quasi 300 dispersi, potrebbe essere stato provocato da una grave negligenza di una ditta edile che avrebbe utilizzato materiali non sicuri.
Prossimi video
Iraq, attacco giacimento gas Khor Mor: interrotta produzion
Mondo
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti
Mondo
Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti
Mondo
Vaticano, installato albero di Natale in Piazza San Pietro
Mondo
Thailandia, Hat Yai sommersa da alluvione: decine di morti
Mondo
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: sale a 55 il numero dei morti
Mondo
Trump: sparatore entrato in Usa con amministrazione Biden
Mondo