Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti

Il 27 novembre un vasto incendio ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong, causando oltre 50 vittime e lasciando decine di evacuati senza beni e senza un luogo dove tornare. Una residente ha riferito che la famiglia viveva nell’edificio da oltre vent’anni e che l’appartamento è andato completamente distrutto. Altri evacuati hanno espresso la richiesta che le autorità intervengano con misure di sostegno immediate. La polizia ha indicato che il rogo, che ha causato quasi 300 dispersi, potrebbe essere stato provocato da una grave negligenza di una ditta edile che avrebbe utilizzato materiali non sicuri.