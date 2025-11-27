Cina, treno travolge operai al lavoro: 11 morti e due feriti

Incidente ferroviario nella provincia di Kunming, nella zona sud-occidentale della Cina, dove un convoglio ha investito alcuni operai. Sono 11 le vittime secondo quanto riportato dai media statali e due i feriti. Si tratta di un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha investito gli operai edili nella stazione di Luoyang.

Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. L'incidente ha coinvolto un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha travolto alcuni operai edili nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv.