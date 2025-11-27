Offerte Black Friday
Cina, treno travolge operai al lavoro: 11 morti e due feriti

Mondo
  Incidente ferroviario nella provincia di Kunming, nella zona sud-occidentale della Cina, dove un convoglio ha investito alcuni operai. Sono 11 le vittime secondo quanto riportato dai media statali e due i feriti. Si tratta di un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha investito gli operai edili nella stazione di Luoyang.

Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. L'incidente ha coinvolto un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha travolto alcuni operai edili nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv.  

Da chiarire le cause dell’incidente

Il treno "stava percorrendo normalmente una curva all'interno della stazione di Luoyang Town di Kunming quando si è verificato uno scontro con degli operai edili che erano entrati nell'area dei binari", ha riferito una nota delle autorità ferroviarie locali, secondo cui la causa dell'incidente è in fase di accertamento. I trasporti, dopo un blocco necessario per poter prestare i soccorsi, sono tornati alla normalità prima di mezzogiorno (le 5:00 in Italia). 

