Media: "Il Dipartimento dell'efficienza di Musk chiude i battenti"

Il Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) degli Stati Uniti, guidato dall'imprenditore Elon Musk, ha cessato di esistere ad otto mesi dalla fine del proprio mandato. Lo ha confermato all'agenzia Reuters il direttore dell'Office of personnel management (Opm) Scott Kupor: "Non esiste più", ha spiegato, aggiungendo che il Doge non è più "un'entità centralizzata" e che lo stesso Office of personnel management ne ha rilevato molte delle funzioni.

L'intento di Donald Trump

Poco dopo il suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato una serie di misure per ridurre le dimensioni del governo e combattere la burocrazia. E, proprio in quest'ottica,, aveva creato il Doge con un ordine esecutivo firmato nel suo primo giorno in carica dopo il ritorno alla Casa Bianca, incaricando Musk di supervisionarne il lavoro. La decisione emersa in queste ore ha confermato il sospetto che Doge stesse per chiudere i battenti, come ipotizzato di recente anche considerati i rapporti non più ottimali tra Trump e Musk.