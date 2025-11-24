L'Olanda ha approvato una legge per vietare i fuochi d'artificio

Offerte Black Friday
L'Olanda approva legge per vietare i fuochi d'artificio: entrerà in vigore dal 1° gennaio

Mondo
Dopo anni di discussione politica sul tema, il divieto potrebbe entrare in vigore dal primo gennaio del prossimo anno. Se così fosse, i Paesi Bassi sarebbero il secondo Paese europeo dopo l’Irlanda ad introdurre una legge che vieta la vendita e l’uso privato di prodotti pirotecnici 

Dal primo gennaio del 2026 nei Paesi Bassi non sarà più possibile acquistare e utilizzare fuochi d’artificio per uso privato. Questo è quanto deciso dal Senato che ha votato a favore del divieto a livello nazionale. I tempi, però, sono ristretti e per questo molti sono scettici sul fatto che l’effettivo divieto possa essere introdotto a partire dal prossimo anno. Affinché la legge possa entrare in vigore, infatti, il sottosegretario di Stato Thierry Aartsen (VVD), responsabile delle Infrastrutture e della Gestione delle acque, dovrà prima redigere un Regolamento Generale Amministrativo. 

Il primo Paese europeo a vietare l’uso dei fuochi d’artificio

Era da tempo che le istituzioni locali e i servizi di emergenza chiedevano allo Stato di intervenire per introdurre un divieto formale sulla vendita dei fuochi d’artificio ritenuti pericolosi non solo per i cittadini ma anche per l’ambiente, l’inquinamento acustico e per gli animali. La legge è stata promossa dai parlamentari Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) ed Esther Ouwehand (Partito per gli Animali). L’anno scorso in Olanda, a causa dei fuochi d’artificio, 1162 persone sono andate al pronto soccorso per lesioni anche gravi, 2 persone sono morte e 200 sono state arrestate. I danni causati dall’uso di prodotti pirotecnici sono ammontati a 16 milioni di euro. La polizia olandese in una nota ha salutato con favore il crescente consenso alla riforma. "Il motivo del dibattito in corso negli ultimi tempi sul divieto di fuochi d'artificio è la violenza con i fuochi d'artificio che la polizia e gli altri servizi di emergenza devono affrontare durante la notte di Capodanno", ha ricordato parlando di "comportamenti senza limiti" e di "illegalità di una parte della popolazione".

