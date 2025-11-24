Usa, la nipote di JFK Tatiana Schlossberg ha la leucemia

Nipote dell'ex presidente Usa, Schlossberg ha riferito al The New Yorker che potrebbe restarle meno di un anno di vita a causa della malattia, una leucemia mieloide acuta con una mutazione rara. La 35enne, seconda dei tre figli di Caroline Kennedy e del giornalista Edwin Schlossberg, avrebbe già ricevuto numerose cure, con chemioterapie intensive e due trapianti di midollo osseo

Tatiana Schlossberg, nipote 35enne dell'ex presidente degli Stati Uniti John Fizgerald Kennedy, è affetta da leucemia. A rivelarlo al The New Yorker è stata la stessa Schlossberg, spiegando che secondo i medici potrebbe restarle meno di un anno di vita a causa della malattia, una leucemia mieloide acuta con una mutazione rara. La 35enne, seconda dei tre figli di Caroline Kennedy e del giornalista Edwin Schlossberg, avrebbe già ricevuto numerose cure, con chemioterapie intensive e due trapianti di midollo osseo. La patologia rappresenta la seconda leucemia più diffusa, come riferisce l'Ematologia di Pavia.

La malattia di Tatiana Schlossberg

Nel suo intervento pubblicato sulla rivista newyorkese, Schlossberg ha raccontato che, dieci minuti dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia nel maggio del 2024, i medici hanno notato nei suoi esami del sangue un numero anomalo di globuli bianchi. Poco tempo dopo le è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta con inversione 3. "Avevo un figlio che amavo più di ogni altra cosa e un neonato di cui dovevo prendermi cura", scrive. Assistita al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dopo le cure, i trapianti e diversi studi clinici, il medico le ha detto che avrebbe potuto tenerla in vita "forse per un anno".

Schlossberg: “Ho aggiunto un'altra tragedia alla vita di mia madre”

"Per tutta la vita ho cercato di essere una brava studentessa, una brava sorella e una brava figlia, di proteggere mia madre e di non farla mai arrabbiare o turbare", ha scritto la 35enne. Ma "ho aggiunto un'altra tragedia alla sua vita, a quella della nostra famiglia, e non posso fare nulla per impedirlo". Dopo la morte del padre John Fizgerald Kennedy, assassinato il 22 novembre 1963, la madre Caroline perse anche lo zio Robert Kennedy, assassinato nel 1968 durante la campagna per la nomination democratica, poi la madre Jacqueline Kennedy Onassis (che morì nel 1994 a 64 anni per un linfoma non-Hodgkin) e il fratello, John F. Kennedy Jr. (morto in un incidente aereo al largo delle coste del Massachusetts nel 1999).

Che cos'è la leucemia mieloide acuta

Con oltre 2mila casi registrati in Italia nel 2024, stando agli ultimi dati dell'Airtum (Associazione italiana registri tumori) riportati sul sito di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la leucemia mieloide acuta (Lma) rappresenta il 25% di tutte le leucemie nell'adulto, con una sopravvivenza del 30% circa a 5 anni dalla diagnosi. Secondo l'Ematologia di Pavia, le leucemie caratterizzate da alterazioni dei cromosomi 3, 5 o 7 sono considerate ad alto rischio.