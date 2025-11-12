Chi è Jack Schlossberg, il nipote di Kennedy candidato al Congresso

Offerte Black Friday
Mondo
©Ansa

Figlio di Caroline (ex ambasciatrice sotto Obama e Biden e unica figlia ancora in vita di JFK e Jacqueline Kennedy), il 32enne correrà alle elezioni di midterm del prossimo anno. "Non c'è nulla che il nostro partito non possa fare per affrontare il costo della vita, la corruzione e la crisi costituzionale in cui ci troviamo", ha affermato annunciando la sua candidatura. Schlossberg è da sempre molto critico nei confronti del governo Trump e del secondo cugino Robert Kennedy, attualmente ministro della Salute

Il nipote di John F. Kennedy è pronto a candidarsi con i democratici al Congresso americano. Jack Schlossberg, come scrive il New York Times, si presenterà alle elezioni di midterm del prossimo anno per ottenere un seggio nell’organo di governo Usa. L’erede della famiglia Kennedy ha annunciato che correrà per un seggio chiave di New York lasciato vacante dal deputato democratico Jerrold Nadler, che non si ricandiderà. "L'America è in crisi", ha detto Schlossberg nell'annunciare la candidatura, attaccando il presidente Trump che "usa il suo potere per sospendere i diritti civili, mettere a tacere il dissenso e inviare le forze armate nelle nostre città". E ha aggiunto: "Non c'è nulla che il nostro partito non possa fare per affrontare il costo della vita, la corruzione e la crisi costituzionale in cui ci troviamo. Ma senza il controllo del Congresso - ha sottolineato - non c'è quasi nulla che possiamo fare".

Le parole di Schlossberg

"Mi candido per rappresentare il mio distretto, il 12esimo di New York, dove sono nato, sono cresciuto, prendendo ogni giorno l'autobus per andare a scuola. Questa è la miglior parte della più grande città della terra", ha detto in un video Schlossberg, riferendosi al distretto che comprende il cuore di Manhattan, con parti del Central Park, il Greenwhich Village e il sud di Harlem. "Abbiamo i migliori ospedali e scuole, ristoranti e musei, questa è la capitale finanziaria e dei media del mondo", ha aggiunto il neo candidato dem che è molto attivo sui social media. 

Chi è Schlossberg

Nipote di JF e di Jacqueline Kennedy, Jack Schlossberg è il figlio Caroline Kennedy, unica figlia ancora in vita dell'ex presidente degli Stati Uniti e della moglie, nonché ex ambasciatrice di Barack Obama in Giappone e di Joe Biden in Australia. Schlossberg si inserisce così nella politica americana, andando a ripercorrere gli stessi passi del nonno e raccogliendo quindi l’eredità della famiglia Kennedy. Anche Schlossberg ha una laurea in giurisprudenza ad Harvard, dove ha conseguito anche un master in business dopo la laurea in storia a Yale, e nel 2024 ha coperto le elezioni presidenziali per Vogue.

Le critiche a Trump e al parente Robert Kennedy

Il figlio di Caroline Kennedy non è l’unico membro della famiglia ad essere entrato in politica: Robert F. Kennedy Jr., secondo cugino di Schlossberg, si è però distaccato dalla linea politica del nonno presidente ed è diventato ministro della Salute sotto il repubblicano Donald Trump. Contro di lui e le idee dell’attuale governo, il giovane Schlossberg si è spesso espresso in modo molto critico. Per il nipote di Kennedy, il Partito democratico ha bisogno di più voci per contrastare i presunti abusi di potere da parte del presidente Trump e dei suoi alleati, sostenendo che una maggioranza democratica alla Camera dei Rappresentanti sia l'unico modo per ripristinare le norme democratiche. 

epa12074255 Jack Schlossberg addresses the audience at the 2025 John F Kennedy Profile in Courage awards presentations at the the John F Kennedy Library and Museum in Boston, Massachusetts, USA, 04 May 2025. The 2025 John F. Kennedy Profile in Courage Award will be presented to former US Vice President Michael R. Pence for putting his life and career on the line to ensure the constitutional transfer of presidential power on 06 January 2021. The John F. Kennedy Profile in Courage Award is presented annually by the JFK Library Foundation to public servants for making a courageous decision of conscience without regard for the personal or professional consequences. EPA/CJ GUNTHER
John Schlossberg - ©Ansa

